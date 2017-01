Lörrach. In der vergangenen Saison konnte der TV Brombach II der SG Muggensturm-Kuppenheim in der Wintersbuckhalle noch ein Schnippchen schlagen, dieses Mal hatte die Drittliga-Reserve nichts zu bestellen. Mit 20:34 (11:15) mussten sich die Schützlinge von Coach Christian Weber dem Spitzenreiter der Südbadenliga geschlagen geben.

Nach drei Erfolgen setzte es erstmals wieder eine Pleite für den TVB II. Eine, die man aber verschmerzen kann. Denn: Die Ambitionen beider Teams sind doch grundverschieden. Die Gäste wollen hoch in die Oberliga, während Brombach den Klassenerhalt anstrebt.

In den ersten 25 Minuten war es eine Partie auf Augenhöhe. Die Gastgeberinnen boten dem Favoriten Paroli. Sonja Kutterer im Tor hielt in dieser Phase gut und im Angriff passte es auch. Immer wieder wurde erfolgreich der Kreis ins Szene gesetzt.

Dann musste Brombach in Unterzahl agieren, was der Gegner eiskalt ausnutzte und aus einem 11:11 bis zur Pause ein 15:11 machte. In kürzester Zeit hatten die Gäste eine Vorentscheidung erzielen können. „Danach haben wir völlig den Faden verloren“, resümiert Weber. In der zweiten Hälfte ließ die SG Muggensturm-Kuppenheim nichts mehr anbrennen, nutzte ihre Möglichkeiten konsequent aus. Bei Brombach lief nichts mehr zusammen. „Insgesamt war zu wenig Tempo und zu wenig Bewegung in unserem Offensivspiel. Da ging alles aus dem Stand“, so Weber. Aber nur wenn man Druck ausübe, gebe es in der gegnerischen Abwehr Lücken. „Zu harmlos“ sei es gewesen, um den Tabellenführer in Verlegenheit zu bringen. „20 Minuten konnten wir mithalten. Es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Das Spiel müssen wir nicht gewinnen“, macht Weber klar und hat ein Lob für den Gegner parat: „Die verteidigen gut und machen aus jedem Ballgewinn ein Tor.“

Tore für TV Brombach II: Herde 1, Tinnefeld 1, Reisenauer 3, Rothweiler 3, Stefanie Kühnle 4, Poudziunaite 2, Darius 5/3, Britta Kühnle 1.