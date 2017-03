Handball Derbysieg zur Aufmunterung

Ziele verfehlt: Auch wenn die Messe noch nicht ganz gelesen ist, so braucht man doch kein Prophet sein, dass in diesem Nachbarschaftsderby zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die beide ihr Saisonziel wohl verfehlen werden. Während der ESV Weil in der Landesliga wieder einmal den Sprung ins südbadische Oberhaus verpasst, muss der TV Brombach am Ende der Saison wohl in den bitteren Abstiegsapfel beißen.

Weil am Rhein. Dennoch: Beide Teams wollen dieses Derby für sich entscheiden.Fünf Zähler beträgt der Rückstand des TVB auf einen Nichtabstiegsrang bei noch fünf ausstehenden Begegnungen in dieser Spielzeit. Indes: Das Restprogramm hat es in sich: Weil (5.), Ringsheim (10.), Herbolzheim (3.), Steißlingen II (8.) und Ehingen (6.). „Das wird enorm schwer“, meint auch Coach Dirk Kalinowski. Es müsse schon ein Wunder her. „Da muss man realistisch bleiben.“

Auch die Weiler Verantwortlichen sind keine Traumtänzer. „Das ist gelaufen“, ist sich Sportchef Roland Christ sicher. „Wir können es nicht mehr beeinflussen, ob wir am Ende auf einem der ersten beiden Plätze landen“, macht Trainer Markus Schönmüller klar. Auch hier beträgt der Abstand fünf Zähler, allerdings auf den Relegationsrang. Derzeit ist die HSG Freiburg Zweiter.

Motivationsprobleme werde es wohl vor dem Lokalderby nicht geben, da sind sich beide Seiten trotz der alles andere als rosigen Aussichten in Sachen Zielsetzung einig. „Wir wollen das Heimspiel jetzt gewinnen“, macht Schönmüller deutlich. Der Stachel der Hinrundenniederlage sitzt tief. „Da hatten wir das Spiel schon vorher gewonnen. Die Einstellung passte nicht“, erinnert sich der ESV-Trainer nur ungern zurück. Auch auf der Gegenseite will man dieses Duell nur ungern abgeben. „Wir wollen uns gut verkaufen und Vollgas geben. Da werden wir sicherlich nicht mit angezogener Handbremse agieren“, verspricht Kalinowski.

Die Weiler Cracks wollen Hinspielpleite vergessen machen

Es wird am Samstagabend, 20 Uhr, in der Sporthalle an der Egerstraße zur Sache gehen, das steht fest. Die Weiler sind auf Revanche aus. „Wir können ja befreit aufspielen“, meint Schönmüller, der den Kampf um die Tabellenspitze so gut wie abgehakt hat. „Die Weiler werden zeigen wollen, dass die Hinspielpleite nur ein Ausrutscher war“, glaubt Kalinowski. Damals behielt der TVB mit 32:25 die Oberhand.

Überhaupt habe man in der Vorrunde gute Leistungen an den Tag gelegt, die nur bedingt mit Zählern belohnt wurden. „Vier bis fünf Punkte haben uns gefehlt“, so Brombachs Trainer. Die Winterpause sei dann „gefühlt“ viel zu lange gewesen und dann war da ja noch das Verletzungspech. „Wir haben in der Rückserie kein einziges Spiel komplett absolviert“, nennt Kalinowski die Gründe für die Talfahrt.

Die Weiler Handballer wollen neben dem prestigeträchtigen Derbysieg natürlich auch ihre starke Heimbilanz untermauern. Bisher musste die Schönmüller-Equipe nur einmal vor den eigenen Fans ein Spiel abgeben. Mit 25:26 unterlag der ESV den Gästen aus Herbolzheim. Schönmüller kann bis auf Julian Ruland alle Mann einsetzen.

Von solchen Erfolgsmeldungen in Sachen Personal kann sein Gegenüber nur träumen. „Die vielen Ausfälle ziehen sich wie ein roter Faden durch unsere Rückrunde.“ Nach wie vor muss Kalinowski aber auf seine Leistungsträger Adrian Ciaca und Csaba Imre verzichten.