Handball Die Sache mit dem Druck

Von Mirko Bähr

Weil am Rhein. Es ist wie verhext: Immer, wenn sich Landesligist ESV Weil am Rhein vornimmt, ernst zu machen und nochmals vorne angreifen möchte, geht es schief. So ist das schon die gesamte Spielzeit über. Nur: Die direkten Konkurrenten patzen ebenfalls. Und so haben in dieser späten Phase der Saison noch sechs Vereine die Chance, am Ende einen der ersten beiden Ränge der Tabelle zu belegen.

Unter diesem Quintett befindet sich auch der ESV. Allerdings: „Wir haben es nach der Niederlagen in Ringsheim nicht mehr in der eigenen Hand“, sagt Coach Markus Schönmüller. Drei Zähler sind es auf den zweiten, fünf Punkte auf den Spitzenreiter. Das ist möglich. Aber: Dazu sollten die Weiler langsam aber sicher punkten.

Beim punktgleichen TV Herbolzheim geht es am Samstag, 20 Uhr, zur Sache. Das ist eine andere Hausnummer als Ringsheim. „Das ist eine Kopfsache“, findet Schönmüller vor dem Auswärtsspiel bei einem Mitkonkurrenten. „Vielleicht setzen sich die Jungs so sehr unter Druck.“ Diese Verkrampftheit macht sich beim Torabschluss bemerkbar.

„Wir machen die Chancen einfach nicht rein. Das ist unser großes Manko in dieser Saison“, weiß Schönmüller. Mal werfen seine Schützlinge unvorbereitet auf das gegnerische Gehäuse und würden dann statt ins Tor, nur einen Abwehrspieler oder den Schlussmann treffen. Mal bekomme man einen freien Wurf nicht im Kasten unter, weil sich seine Jungs den gegnerischen Torhüter nicht ausgekuckt haben.

Wenn man sich das Ringsheim-Spiel anschaue, dann werde schnell klar, dass die Defensive nicht das Problem sei. „27 Gegentore sind in Ordnung. Doch wenn man selbst nur 26 Mal trifft und in den entscheidenden Spielen die Leistung nicht abruft, dann wird das nichts.“

Schönmüller muss auf „Teamstütze“ Jonas Besemann verzichten. Der Abwehrspezialist muss nach einem Schlag an den Kopf mit einer Gehirnerschütterung erst einmal pausieren.