Handball Diesmal die Ohren spitzen

Von Mirko Bähr

Lörrach/Weil. Wieder zuhause, wieder ein Sieg? Für die Landesliga-Herren der HSG Dreiland geht es am dritten Spieltag in der Wintersbuckhalle zur Sache. Der erste Auftritt zuhause in der Weiler Sporthalle an der Egerstraße war von Erfolg gekrönt. Nun also tritt das Team erstmals in Lörrach an. „Wir können und wollen auch hier unsere Heimstärke demonstrieren“, lässt der Sportliche Leiter Roland Christ wissen.

Zu Gast ist am Samstag, 20 Uhr, der TuS Steißlingen II, der wie die Dreiland-Equipe nach drei Partien ein Punkteverhältnis von 2:4 aufweist. „Wir werden uns auch in Lörrach wohlfühlen“, ist er sich sicher und würde sich freuen, wenn die neuformierte Truppe aus Spielern des ESV Weil und des TV Brombach nach vier Partien ein ausgeglichenes Punktekonto aufweisen würde.

Bei der 21:26-Pleite gegen die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen am Dienstag machte den Schützlingen von Coach Igor Bojic in der Fremde die Abschlussschwäche schwer zu schaffen. „Wir haben deutliche Chance nicht genutzt und sind sehr häufig am gegnerischen Keeper gescheitert“, blickt Christ zurück. Allerdings habe man es dem Schlussmann auch leicht gemacht. „Wir haben immer auf den Körper geworfen“, so Christ. Und das war dann für den zwei Meter großen und 125 Kilogramm schweren Torhüter leichte Beute. „Alle Bälle, die tief kamen, waren drin“, stellte Christ fest.

Das hatten die Verantwortlichen der HSG auch schnell festgestellt und natürlich auch an ihre Jungs auf dem Parkett weitergegeben. „Das Problem ist halt, wenn man nicht das umsetzt, was gesagt wird.“ Es gebe immer wieder Spieler, die meinen, es doch besser zu wissen.

Gegen Steißlingen II sollen nun die Ohren wieder gespitzt werden. Auch wenn die HSG diesmal auf den beruflich verhinderten Jonas Besemann verzichten muss.