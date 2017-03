Wie aus dem Nichts: Warum die Mädels des TV Brombach innerhalb von nur sieben Minuten das Auswärtsspiel der 3. Bundesliga beim TV Möglingen herschenkten, das bleibt ihr Geheimnis. Sieben einfache Kontertore ließ der Gast da zu. „Ein echter Blackout“, konnte es auch Co-Trainer Andreas Storz nach der am Ende deutlichen 15:31 (10:20) nicht fassen.

Möglingen (mib). Man schrieb die 21. Spielminute. Von da an klappte bis zur 27. Minute rein gar nichts bei den Brombacherinnen. „Da war unser Spiel irgendwie unterbrochen. Es standen zwar Handballerinnen im TVB-Trikot in der Halle, aber von denen kam nichts“, so Storz.

Bis zu dieser miserablen Phase war der abstiegsbedrohte TV Brombach in der Stadionhalle Möglingen ebenbürtig gewesen. Nach sieben Minute führte der Gast mit 4:2, in der 21. Minute war man beim 9:10 dran. Sieben Tore in Serie, die der TVM allesamt nach einfachen Kontern erzielte, sorgten dann schon für die frühe Entscheidung. „Da war kein Rückzugsverhalten zu sehen. Wir haben nicht einmal auf’s Tor geworfen, damit man wenigstens mehr Zeit zum Zurücklaufen gehabt hätte“, sagte Storz. „Davon haben wir uns nicht mehr erholt.“

Nach dem 10:20-Rückstand in der Pause konnte der Gast die zweite Hälfte dann immerhin etwas erträglicher gestalten. „Aber wir haben nicht aufholen können“, erklärt Storz, auch weil man einfachste Anweisungen des Coaches Igor Bojic nicht befolgte. „Wenn er sagt, werft bitte hoch, und trotzdem wird weiter tief geworfen, dann ist das halt nicht okay.“ Möglingen präsentierte sich als starkes Team, bei den vor allem Torhüterin Dominika Baranski einen Sahnetag erwischte. „Sie war wirklich überragend“, lobte Storz. „Wenn wir unsere freien Abschlüsse, die sie gehalten hat, noch dazu zählen würden, hätten wir die zweite Hälfte wohl gewonnen“, meint der TVB-Co-Trainer.

Am Ende schlug also eine deutliche Pleite zu Buche. Haut diese das Team nun um? „Wenn das passiert, können wir gleich aufhören. Wichtig ist, dass die Mannschaft nun eine Reaktion zeigt“, lässt Storz wissen. „Wir werden uns das Training nun ganz genau anschauen. Ich finde, die Mädels sind jetzt in der Bringschuld.“ Zu groß sei die Enttäuschung beim Trainerstab darüber, wie dieses Spiel gelaufen ist.

Weil das Schlusslicht HSG TB/TG 88 Pforzheim den ESV Regensburg, der ja bekanntlich auf dem ersten Nichtabstiegsplatz liegt, mit 26:23 bezwang, bleibt in der Tabelle alles beim Alten. Der TVB hat auf dem Relegationsrang immer noch einen Zähler Rückstand auf Regensburg.

Tore für den TV Brombach: Dürr 1, Winzer 2, Bojic 4, Mbiakop 5, Echle 2, Gruber 1.