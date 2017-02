Lörrach (fab/mib). Der ESV Weil darf sich beim TV Ehingen keine Blöße im Aufstiegsrennen erlauben. Ein „kleines Endspiel“ steht für Brombach am 15. Spieltag der Landesliga Süd auf dem Programm, und die SG Maulburg/Steinen feiert Heimspielpremiere in Maulburg.

ESV Weil Der Tabellendritte reist übermorgen (16.30 Uhr) zum TV Ehingen, der den siebten Tabellenplatz inne hat. „Ehingen hat eine gute Mannschaft. Sie stehen viel weiter unten als gedacht“, stellt ESV-Trainer Markus Schönmüller fest. „Groß und kräftig“ beschreibt er den Gegner. „Wenn wir mit Tempo spielen, können wir ihnen Probleme bereiten.“ Eine ähnlich gute Leistung wie im Hinspiel (32:22) erhofft sich der Trainer. „Wir brauchen unbedingt die zwei Punkte, wenn wir weiterhin ein Wörtchen mitreden wollen“, fordert Schönmüller und verweist auf eine stabile Defensivleistung, die maßgeblich für den Ausgang sein wird.

TV Brombach Der Tabellennachbar DJK Singen fordert am Sonntag ab 16.30 den TV Brombach heraus. Die Zuschauer dürfen sich in der Wintersbuckhalle auf einen Abstiegskrimi freuen, es trifft der Zwölfte auf den Elften. „Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Für uns ist das ein kleines Endspiel. Es wird sich zeigen, ob wir den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze halten können“, weiß Kalinowski um die Brisanz.

Die Gäste präsentierten sich zuletzt in einer guten Verfassung. Vor Wochenfrist schlug Singen den Aufstiegsaspiranten aus Pfullendorf. „Sie hatten eine positiven Start in die Rückrunde. Nichtsdestotrotz gehen wir ohne Angst an die Sache heran. Es herrscht keine Verunsicherung. Jeder weiß, worum es geht“, verrät der Cheftrainer des TVB. Aktuell laborieren noch einige Spieler an einem grippalen Infekt. „Wir hoffen, dass die Jungs bis Sonntag fit werden.“ Außerdem stehen hinter den Einsätzen von Adrian Ciaca (Bänderverletzung) und Sebastian Albu (Fingerverletzung) Fragezeichen.

SG Maulburg/Steinen Zum ersten Mal geht die SG in der Alemannenhalle in Maulburg auf Punktejagd. Zu Gast ist der TuS Steißlingen II. Für das Schlusslicht wird auch diese Partie gegen den Ranglistensechsten eine „große Herausforderung“, wie Coach Thomas Fischer deutlich macht.

Es müsse die gleiche Einstellung an den Tag gelegt werden wie gegen Ehingen. „Dann können wir zumindest das Spiel möglichst lange offen gestalten“, erklärt Fischer. „Steißlingen ist immer für eine Überraschung gut. Sowohl was den Kader als auch die Ergebnisse anbelangt“, so Fischer. Immer wieder helfen Akteure aus der Ersten aus.

„Wir wollen jede sich bietende Chance nutzen, um Punkte zu holen“, macht Fischer klar. Bei nur fünf Pluspunkten muss ein Erfolgserlebnis her, um nicht schon zu diesem frühen Zeitpunkt das rettende Ufer aus den Augen zu verlieren. Die Fans sollen dabei mithelfen. „Ich hoffe, dass viele Zuschauer zum ersten Heimspiel nach Maulburg kommen.“