Handball Erste Halbzeit ebenbürtig

Von Mirko Bähr

Lörrach. Nichts Neues beim TVB: Wieder musste das Team in der Oberliga Baden-Württemberg in Schmalspur-Besetzung antreten, wieder hielten die Brombacherinnen so lange mit, bis die Kräfte schwanden und wieder war Coach Gundolf Trefzer mit der Darbietung seiner Schützlinge zufrieden. Wieder allerdings kassierte das Schlusslicht eine Pleite. 18:25 hieß es aus Sicht der Gastgeberinnen gegen das Top-Team der HSG Mannheim, die bisher alle vier Saisonpartien siegreich gestalten konnte.

Für den TVB schlug die sechste Pleite zu Buche. Eine Niederlage, die man bereits vor dem Anpfiff erahnen konnte. Einmal mehr war die Ersatzbank der Gäste knallvoll, die der Heimmannschaft nur spärlich besetzt. Das Verletzungspech treibt weiter mit großer Freude sein Unwesen beim TVB. So musste mit einem Bluterguss im Ellenbogen diesmal die zuletzt formstarke Nathalie Herzog passen, dafür stellte sich Isabell Herzog zur Verfügung und machte ihre Sache laut Trefzer auch richtig gut.

„In der ersten Hälfte hat es gut ausgesehen, dann fehlte eifach die Substanz“, erklärte Trefzer. Beim 10:12 zur Pause war Brombach noch mit drin in der Verlosung. Dann aber brachte eine Schwächephase nach Wiederbeginn die Gäste auf die Siegerstraße. Mannheim zog auf und davon, warf fünf Treffer in Folge. Die Brombacherinnen schafften es im Anschluss nicht mehr, diesen Rückstand wettzumachen. Am Ende hielt man die Pleite in einem vernünftigen Rahmen.

Was viel Schlimmer wiegen könnte: Svenja Friedlin zog sich bei einem Foul eine Blessur im Schulterbereich zu. Bleibt nur zu hoffen, dass es nichts Gravierendes ist.

Tore für TV Brombach: Wißler 7/1, Herde 2, Weber 1, Herzog 1, Oster 1, Friedlin 2, Reinders 4.