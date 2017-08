Handball Es ist alles eine Frage der Zeit

Von Mirko Bähr

„Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann“ – das hat vor langer Zeit einmal Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach zum Besten gegeben. Für Coach Igor Bojic und seine Schützlinge ist diese „Weisheit“ aktueller denn je. Gilt es doch, in relativ kurzer Zeitspanne aus zwei sich durchaus rivalisierenden Landesligateams einen homogenen Haufen zu machen, der nicht nur gemeinsam durch dick und dünn geht, sondern auch taktisch und spielerisch aus einem Guss aufspielt.

Lörrach. Mittendrin in der Vorbereitung befindet sich die erste Herrenmannschaft der neu gegründeten HSG Dreiland. Die Akteure des ESV Weil am Rhein und des TV Brombach spannen seit einigen Wochen gemeinsam. Alle Hände voll zu tun haben neben den Verantwortlichen im Hintergrund natürlich auch Chefcoach Igor Bojic und sein neuer Assistent Matthias Baur.

Der Kroate, der seit dem Start der Vorbereitung das Zepter bei den Herren schwingt, scharrt mit der Hufe. Immer wieder geht der Blick zu Uhr. Nur noch wenige Augenblicke bis zum Training. Pünktlich soll es los gehen, er hat und will keine Zeit verlieren. „Noch Fragen?“, entgegnet er mit einem Lächeln. Nein, keine Fragen mehr. Und im Handumdrehen ist der Handball-Enthusiast in der Halle verschwunden. Stoppuhr um den Hals, die Pfeife in der Hand und immer mittendrin im Geschehen. Kurze Ansprache, genaues Hinsehen, einige Hilfestellungen - Bojic, der drei Jahre für die Frauen des TV Brombach verantwortlich zeichnete, ist in seinem Element.

Und die Jungs ziehen bei den Trainingseinheiten, die abwechselnd in Lörrach und Weil stattfinden, voll mit. Und das müssen sie auch. Schließlich geht es in fünf Wochen um Punkte. „Bis dahin müssen wir so viel wie möglich zusammen arbeiten, die Zeit vergeht schnell“, so Bojic. Lukas Hopp ist ein Paradebeispiel, seine Trainingsbeteiligung liegt bei sage und schreibe 100 Prozent.

Die Arbeit ist durchaus ambitioniert. Aus zwei Mannschaften wird eine, das Konzept ist ebenso neu wie der Trainer auch. Und es werden künftig einige Akteure mehr Einsatzzeit bekommen als in der abgelaufenen Saison.

Gar nicht in den Kram passt da eigentlich, dass einige Spieler aufgrund von beruflichen Gründen gar nicht oder nur eingeschränkt trainieren können, Niklas Weber mit Knieproblemen derzeit passen muss oder Jonas Schamberger im September für ein Jahr in die USA geht.

Doch Bojic ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung. „Die Stimmung ist gut, alle ziehen an einem Strang. Das A und O ist das Zusammenspiel. Da sind wir natürlich davon abhängig, dass alle Mann am Ende 25 bis 30 Trainingseinheiten absolvieren konnten“, erklärt Bojic. „Wir müssen das Gefühl für das Miteinander bekommen.“

Miteinander statt gegeneinander: Das ist das Motto seit einigen Wochen bei der HSG. Dirk Kalinowski, der von Seiten der Brombacher bei dem Zusammenschluss mitgewirkt hat, zieht ein erstes positives Fazit: „Das läuft sehr angenehm. Wir arbeiten harmonisch und sehr produktiv zusammen. Unsere Ansichten decken sich. Es war die richtige Entscheidung“, freut sich „Kali“, der im vergangenen Jahr noch als Trainer an der Seitenlinie stand, über dieses zukunftsweisende Projekt beider Vereine.

Dreimal die Woche stehen die Jungs in der Halle, für die Jungen gibt es noch ein Extratraining zu einem gewissen Thema, wie etwa Wurftraining. Ins Schwarze will man dann in der Liga treffen. Wobei alle Beteiligten wissen, dass es Zeit braucht, damit alle Rädchen reibungslos ineinander greifen.

Bojic sieht großes Potenzial in der Equipe. „Wir haben ein paar Variationen in der Abwehr und auch im Angriff können wir das System flexibel gestalten.“ Ob zweite Welle oder ein Angriffsspiel gegen eine tief stehende Abwehr.

Klar, sei Erfolg sehr wichtig, weiß Bojic, was aber nicht zu kurz kommen dürfe, das sei der Spaß. „Die Jungs sollen gerne ins Training kommen.“ Bojic fordert und fördert: „Ich möchte sehen, dass sie sich entwickeln wollen.“ Und weil zu Beginn der Saison, die HSG startet in Oberhausen, noch nicht alles rund laufen werde, gehe es auch darum, „um jeden Meter auf dem Spielfeld zu kämpfen“, wie der Trainer deutlich macht.

Für Kalinowski kommt die Landesliga in der kommenden Runde sehr ausgeglichen daher. „Diese drei, vier Teams, die schon im vornherein mit dem Abstieg zu tun haben, sehe ich nicht.“