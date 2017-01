Schafft der ESV Weil die Trendwende und darf weiter von einer Spitzenplatzierung träumen? Gelingt dem TV Brombach beim Spitzenreiter eine Sensation? Und kann die SG Maulburg/Steinen im Kampf um den Ligaerhalt ein Ausrufezeichen setzen? Diese Fragen werden am Wochenende in der Landesliga Süd beantwortet.

ESV Weil

Einen herben Rückschlag im Titelrennen hat der ESV gleich zum Auftakt nach der langen Pause einstecken müssen. Gegen Gutach/Wolfach kassierte das Team von Coach Markus Schönmüller eine 22:29-Pleite.

Bis dahin sei man ein Punkt hinter dem Relegationsrang gelegen, nun seien es schon drei. „Jetzt kämpfen fünf Mannschaften um einen der ersten beiden Plätze“, sagt der Weiler Coach. Er und auch die Verantwortlichen der Abteilung wurden gegenüber der Mannschaft sehr deutlich. Tenor: ‚Das kann nicht sein.‘

Jetzt geht es wieder gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner. Zuhause empfängt der ESV am Samstag, 20 Uhr, den Vorletzten SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen. „Wenn wir unser normales Niveau abrufen und die Einstellung stimmt, dann sollten wir gewinnen“, sagt Schönmüller. Spielerisch, das habe das Hinspiel gezeigt, sei man das bessere Team, auch wenn der Gegner über eine körperlich sehr kräftige Mannschaft verfüge. „Stimmt das Engagement nicht, verlierst du gegen jeden Gegner“, hofft Schönmüller auf eine motivierte Weiler Truppe, die wieder auf Tilo Kaufmann und Marvin Röschard zurückgreifen kann.

TV Brombach

Von einer „Herkulesaufgabe“ spricht Trainer Dirk Kalinowski vor dem Gastspiel des Tabellenelften beim Spitzenreiter TV St. Georgen. Die Brombacher fahren nicht nur als klarer Außenseiter am Samstag, 19.30 Uhr, in den Schwarzwald, sondern auch mit einer Rumpfmannschaft. Denn: Adrian Ciaca wurde eine vereiste Treppe zum Verhängnis. Er fällt mit einer Bänderverletzung aus. Sebastian Albu muss nach seiner Finger-OP noch eine Woche pausieren, während Steffen Retsch krankheitsbedingt wohl passen muss.

„Auch wenn uns Stützen fehlen, so muss das Spiel erst einmal gespielt werden. Man ist nie chancenlos und der TVB ab und an für eine Überraschung gut, wenn man einen guten Tag erwischt“, will Kalinowski nicht schon vor dem Match die Waffen strecken. Aufpassen müsse man auf den Rückraum der Hausherren und deren offensive Deckung.

Die entscheidenden Partien gegen Mitkonkurrenten stehen nach dem Auswärtstrip an. „Da müssen wir dann punkten.“

SG Maulburg/Steinen

„Wir wollen uns weitaus besser verkaufen als zuletzt in St. Georgen“, erklärt Trainer Thomas Fischer vor der Fahrt zum Tabellensiebten TV Ehingen. „Das ist eine Mannschaft mit zwei Gesichtern. So gab es Erfolge gegen Mannschaften aus der oberen und mittleren Tabellenregion, aber auch Niederlagen gegen Teams vom Ende der Tabelle“, so Fischer.

Seine Jungs hätten am Sonntag, 16.30 Uhr, nichts zu verlieren. Das Schlusslicht muss sich dabei auf eine kompromisslose Abwehr und einen starken Keeper einstellen. Jedoch: Der TVE sei sehr abhängig von drei, vier starken Spielern. SGM-Mann Cornelius Störk fehlt wegen Schulterverletzung.