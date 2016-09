Weil am Rhein. Zwei Wochen vor dem Start in die neue Landesliga-Saison präsentieren sich die Handballer des ESV Weil gut in Schuss. Beim VW-Pfister-Cup der HSG Müllheim/Neuenburg holte sich das Team von Coach Markus Schönmüller den Titel. Dabei steigerten sich die „Eisenbahner“ von Spiel zu Spiel. „Bis auf die erste Halbzeit in der ersten Partie bin ich sehr zufrieden mit dem Auftritt“, sagt der Trainer. Eine wichtige Erkenntnis nach den viermal 40 Minuten: die Kondition passt.

Gegen den französischen Vertreter aus Hilsenheim reichte es nur zu einem 17:17, dann folgte ein 23:17-Erfolg gegen die HSG Ettlingen-Bruchhausen (Verbandsliga Baden) und Gastgeber Müllheim/Neuenburg aus der Bezirksklasse hatte beim 17:29 keine Chance. Somit war der Einzug ins Finale geschafft, wo erneut Ettlingen-Bruchhausen wartete.­

Das Weiler Team führte schnell mit 9:2. Schönmüller ließ munter durchwechseln und der Kontrahent zeigte kaum Gegenwehr. „Wir haben hinten dicht gemcht und kamen zu jeder Menge Kontertoren“, erklärt Schönmüller. Auffallend dabei die punktgenauen Pässe von Keeper Matze Baur. 30:15 war das deutliche Endresultat.

Schönmüller zeigt sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung. „Aber wir haben nun gesehen, wo wir noch dran arbeiten müssen. Im Angriff läuft noch nicht alles rund. Wir müssen Abläufe noch verfeinern, den letzten Schliff holen“, meint er.

Der Vorteil ist, dass der ESV mit demselben Kader wie in der vergangenen Runde an den Start geht. „Jeder weiß, was der andere macht.“ Neuzugänge gab es nicht. Aufgehört hat nur Torhüter Lukas Krauth. Aber was heißt nur? So verfügt Weil nur noch über einen Keeper. „Das ist ein Problem, wir schauen gerade, wie wir es lösen können. Aber es wird nicht einfach, denn klar ist ja: Ist Matze fit, dann spielt er“, weiß Schönmüller. Alessandro De Simone von den A-Junioren wird ab und an mit dabei sein. Allerdings verfügt auch das Jugendteam nur über einen Schlussmann.