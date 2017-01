Damit hätte wohl kaum einer gerechnet! Nach einer furiosen Vorrunde ohne eine einzige Niederlage scheidet die deutsche Handballnationalmannschaft bei der WM in Frankreich völlig überraschend gegen Katar (20:21) aus. Zudem war es das (vorerst) letzte Spiel von Dagur Sigurdsson als Bundestrainer. Wir haben uns bei Handballern aus dem Bezirk umgehört.

Max Rinderle, Co-Trainer des Bundesligisten Füchse Berlin: „Ich war doch sehr niedergeschlagen und überrascht. Aber wenn es in die K.o.-Spiele geht, kann nun mal jeder jeden schlagen. Ich habe Dagur vor der Partie noch geschrieben. Danach wollte ich ihn aber nicht nerven und habe ihn deshalb in Ruhe gelassen. Ich denke, dass Dagur nicht in Selbstzweifel verfällt, aber natürlich ist das für ihn extrem niederschmetternd. Solch eine Entscheidung, nach Japan zu gehen, trifft man nur, wenn man sich zu 100 Prozent sicher ist. Er wird seine Gründe haben, denn diesen Job beim DHB gibt man nicht einfach so her.“

Andreas Storz, Co-Trainer des TV Brombach: „Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil wir im Bus nach Hause von unserer Auswärtsfahrt in Kandel saßen. Ich war dennoch sehr überrascht, dass es zum Ausscheiden gekommen ist. Am Freitag haben wir noch gegen unseren Trainer Igor Bojic gestichelt, weil die Deutschen gegen Kroatien klar gewonnen haben. Und nun sind wir raus und Kroatien ist im Viertelfinale. Ich würde mir für die Sigurdson-Nachfolge einen jungen und modernen Trainer wünschen. Die letzten WM-Spiele schaue ich nicht mehr an. Die Franzosen sollten den Titel holen, aber der Druck ist riesig.“

Gundolf Trefzer, Trainer des HSV Schopfheim: „Wir haben schon einmal gegen Katar verloren. Die Leistungsdichte ist sehr eng. So ist der Sport. Kleinigkeiten haben entschieden. Ich bin aber nicht überrascht über das Ausscheiden. Schade, dass Dagur Sigurdsson geht, denn er hat Großes geleistet. Die restlichen Spiele schaue ich mir an, sofern es die Zeit zu lässt. Ich denke, dass Frankreich der klare Favorit ist. Der Heimvorteil hilft dabei zusätzlich.“

Lars Spieß, Spieler des TV Großwallstadt: „Ich war schockiert, aber nur bedingt überrascht. Die letzten zehn Minuten waren nicht gut von der deutschen Mannschaft. Da hatte ich schon ein ungutes Gefühl. Sigurdsson hat das Team vom Nullpunkt nach oben gebracht. Der deutsche Handball hat ihm sehr viel zu verdanken. Die restlichen Spiele werde ich verfolgen. Frankreich ist der Favorit. Den Dänen hätte ich noch zugetraut, den Franzosen ein Bein zu stellen, aber die sind nun auch ausgeschieden. Vielleicht gelingt den Spaniern ja eine Überraschung.“

Markus Schönmüller, Trainer des ESV Weil: „Ich war schockiert! Die Jungs haben sehr gut angefangen, aber schließlich zu viele Fehler gemacht und vorne zu viele Fahrkarten geworfen. Zudem gab es zum Ende der Partie noch eine Sonderzahlung in Katari-Dollar an die Schiedsrichter. Der Trainer hatte die Mannschaft sehr gut im Griff. Der Erfolg gab ihm recht. Sigurdsson hat den Umbruch gut gemeistert, wobei er meiner Meinung nach auch etwas Glück hatte. Wer wird sein Nachfolger? Markus Baur ist sicherlich berühmter, aber ob er auch besser ist als Christian Prokop, das ist eine andere Frage.“

Dirk Kalinowski, Trainer des TV Brombach: „Die Deutschen haben eine starke Gruppenphase gespielt, insofern war ich schon überrascht über das Ausscheiden. Leider hat Deutschland am Sonntag gegen Katar nicht den besten Handball gezeigt. Die Defensivleistung war in Ordnung, allerdings offenbarte die Offensive große Mängel. Zum Schluss kamen noch einige unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen hinzu. Sigurdsson hat den Handball aus der Versenkung geholt. Wir müssen ihm danken. Ich bin gespannt, wer der Nachfolger wird.“

T om Spieß, Spieler des TV Großwallstadt: „Ich war sehr enttäuscht über die Geschehnisse am Sonntag. Jeder hat gesehen, dass mehr drin war. Es war schlichtweg keine gute Leistung der Jungs. Die Schiedsrichter-Entscheidung zum Ende war für mich der Knackpunkt. Die Mannschaft wird auch ohne Dagur Sigurdsson und mit einem anderen Trainer in Zukunft Erfolg haben. Ich trauere Dagur nicht nach. Nichtsdestotrotz können wir uns bei ihm bedanken. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, die WM-Spiele zu verfolgen, da aktuell einige Klausuren in der Uni anstehen. Für mich ist Frankreich der haushohe Favorit.“