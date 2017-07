Handball Gempp & Co. bestreiten letzten WM-Test

Konstanz/Weil (mib/pd). Vier Tage nach dem Sieg bei der Airport-Trophy im schweizerischen Kloten steht für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft am heutigen Donnerstag das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Algerien (18. bis 30. Juli) auf dem Plan.

In der Schänzle-Halle in Konstanz trifft das Team um Junioren-Bundestrainer Erik Wudtke und seinen Co-Trainer Klaus-Dieter Petersen auf die U21-Auswahl Islands. Mit von der Partie ist auch der Weiler Patrick Gempp. Der Kreisläufer des TV Großwallstadt, der zur neuen Runde in die 2. Bundesliga zur DJK Rimpar wechselt, absolvierte bislang 24 Länderspiele für die DHB-Auswahl und war dabei 50 Mal erfolgreich. Die Begegnung wird heute ab 19.30 Uhr im Internet über www.dhb.de/live zu sehen sein.

Der Vorrundenspielplan der U21-Weltmeisterschaft in Algerien ist fix terminiert. In der Gruppe A trifft die deutsche Mannschaft zum Start am 18. Juli um 11 Uhr deutscher Zeit auf Ungarn, am 20. Juli (19 Uhr) folgt der Vergleich mit Chile, einen Tag später geht es um 17 Uhr gegen Südkorea. Es folgen die Partien gegen die Färöer Inseln (23. Juli, 19 Uhr) und Norwegen (24. Juli, 21 Uhr).

Spielen werden Gempp & Co. in der La Coupole-D’Alger-Arena. Die ersten vier Teams aller vier Gruppen qualifizieren sich für die Achtelfinals.

Bei der vergangenen U21-Weltmeisterschaft 2015 in Brasilien gewann die deutsche Mannschaft die Bronzemedaille.