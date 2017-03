Handball Herausragende erste Halbzeit

Von Uli Nodler

Beeindruckend ist gestern der Auftritt des Frauen-Drittligisten TV Brombach im Heimspiel gegen den aktuellen Tabellensechsten SG BBM Bietigheim II gewesen. Am Ende hat es aber nicht ganz zum Erfolg gereicht.

Lörrach. Die Gastgeberinnen haben im zweiten Abschnitt sowohl im Angriff als auch in der Abwehr etwas nachgelassen und zum anderen benachteiligte das Schiedsrichtergespann die Heimmannschaft mit der einen oder anderen schwer nachvollziehbaren Entscheidung. So jubelten die Schwäbinnen am Ende über einen 24:21 (11:14)-Erfolg.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat heute mit Herz und großem Einsatz gespielt. Dass es am Ende nicht gereicht hat, lag wohl in erster Linie daran, dass wir praktisch ohne eine wurfstarke Rückraumspielerin agieren mussten. Zudem kassierten wir im zweiten Abschnitt deutlich mehr Zwei-Minuten-Strafen als die Gegnerinnen. Dennoch kann meine Mannschaft aus dieser guten Leistung heute neue Kraft im Kampf um den Ligaverbleib schöpfen“, lautete der Kommentar von TVB-Trainer Igor Bojic nach dieser spannenden und über weite Strecken hochklassigen Partie. Ein Manko aus TVB-Sicht war sicherlich die Absenz von Petya Milinova. Die Flügelspielerin fehlte gestern aus privaten Gründen.

So will man die Brombacherinnen in der aktuellen Spielzeit eigentlich immer sehen. Die Schützlinge von Coach Bojic boten gegen die Erstbundesliga-Reserve aus Bietigheim während 40 Minuten eine exzellente Partie.

Die TVB-Mädels lagen zwar in den Anfangsphase mit drei Toren zurück. Doch dann gelang der einmal mehr herausragenden Ana Bojic (12.) der 5:5-Ausgleich. Sie verwandelte ihren zweiten Siebenmeter bombensicher. Nun war der TVB am Drücker, ließ sich durch einen weiteren Zwei-Tore-Rückstand (17.) nicht aus der Ruhe bringen und ging in der 19. Minute beim 10:9 erstmals die Führung. Rebecca Dürr schloss einen Tempo-Gegenstoß erfolgreich ab. Mit Power-Handball und Abschlussstärke bauten die Gastgeberinnen den Vorsprung bis zur Pause sogar auf 14:11 aus. Der Drittligist aus dem Schwäbischen war sichtlich beeindruckt. Eine solche Gegenwehr hatte die Reserve des aktuellen deutschen Frauen-Handballmeister nicht erwartet.

Nichts zu sehen war in der ersten Hälfte auf Brombacher Seite von technischen Fehlern oder zögerlichem Auftreten in der Abwehr. Vorne glänzten Ana Bojic auf dem linken Flügel und Rebecca Dürr auf der Spielmacher-Position. In der Abwehr war Sabrina Gruber der „Fels in der Brandung“.

Nach guten ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit und einer 16:12-Führung ließ die Qualität im Brombacher Spiel nach. Bietigheim glich in der 50. Minute zum 18:18 aus und sicherte sich am Ende dann auch die zwei Punkte.

Tore für Brombach: Ana Bojic 10/4, Dürr 3, Herzog 2, Mbiakop 2, Gruber 1, Laurito 1, Darius 1, Echle 1.