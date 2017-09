Handball HSG noch in der Findungsphase

Weil am Rhein (fas). Der Auftakt für die HSG Dreiland in der Männer-Landesliga Süd ging daneben. Morgen Abend ab 20 Uhr steigt das erste Heimspiel in Weil am Rhein in der Sporthalle an der Egerstraße. Der Gegner heißt SG Schenkenzell/Schiltach.

Die 20:24-Niederlage in Oberhausen kann die HSG verschmerzen. Die neuformierte Truppe um Trainer Igor Bojic ist noch in der Findungsphase. Die Jungs werden sich wohl erst in ein paar Wochen in Topform präsentieren. Denn bis bei den Spielern des ESV Weil und des TV Brombach ein Rädchen ins andere greift, braucht es noch ein wenig Zeit.

Doch das war den Beteiligten vor dem Saisonstart völlig klar. Dennoch sollten nun die ersten Punkte eingefahren werden, damit die HSG Dreiland nicht schon von Beginn an der Musik hinterher läuft.

Schenkenzell/Schiltach hatte vor Wochenfrist noch spielfrei. „Das ist eine Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist. Die wollen aufsteigen. Aber davor müssen sie erst einmal bei uns gewinnen und das wird mit Sicherheit nicht einfach“, gibt Roland Christ der Sportliche Leiter der HSG zu Protokoll. In Oberhausen haben die Schützlinge von Bojic nie zu ihrem Spiel gefunden. Der Gegner hat es verstanden, das Tempo aus der Partie zu nehmen. Das hat der HSG nicht in die Karten gespielt. „Normalerweise fährt man bis zu 70 Angriffe in einem Spiel. In Oberhausen kamen wir aber nicht einmal auf 50 Angriffe“, lässt Christ wissen.

Die Auftaktbegegnung wurde nochmals im Video analysiert, die Fehler angesprochen. Nun gilt es, nach vorne zu schauen. Die Aussichten auf die ersten beiden Zähler stehen eigentlich gar nicht schlecht. „Der kommende Gegner liegt uns besser. Die werden nicht so langsam spielen. Ich bin überzeugt davon, dass wir einen Heimsieg einfahren werden“, zeigt sich Christ optimistisch. Der Dreiland-Kader ist komplett.