Lörrach (mib). Ein wichtiges Match im Kampf um den Ligaerhalt steht für die Südbadenliga-Frauen des TV Brombach II auf dem Programm. Der Tabellenachte hat nur einen Zähler mehr auf der Habenseite als der Zehnte, der BSV Phönix Sinzheim. „Dieses Spiel bringt gleich zwei Probleme mit sich“, lässt Trainer Christian Weber wissen.

Erstens: Die Begegnung findet am Samstag, 18 Uhr, in Sinzheim statt. Die Brombacherinnen reisen einfach nicht gerne. Das spiegelt die Statistik wieder. 13 Punkte hat die Drittliga-Reserve bislang erspielt. Elf davon wurden in der Wintersbuckhalle, also zuhause, eingefahren. Selbst beim Letzten stand der TVB II mit leeren Händen da.

Zweitens: In der Fremershalle zu Sinzheim sind Haftmittel nicht gern gesehen. Mehr noch. Sie sind verboten. Sprich: Harz ist nicht erlaubt. Und das kommt einzig und allein der Heimmannschaft zu gute.

„Ich weiß nicht, warum wir zuhause ganz anders auftreten als in der Fremde“, sagt Weber. Was er weiß ist, dass der TVB noch drei ganz wichtige Auswärtsspiele auf dem Zettel hat. Geht es doch gegen direkte Konkurrenten. „Das macht mir große Sorgen.“ Weber ist der Meinung, dass sein Team noch vier bis sechs Zähler aus den verbleibenden fünf Partien benötigt, um die Saison mindestens auf Rang neun zu beenden. „Das muss das Ziel sein. Platz zehn könnte die Relegation nach sich ziehen, was ich vermeiden möchte.“

Hinter dem Einsatz von Laura Poudziunaite steht noch ein Fragezeichen. Dafür ist Julia Eichin nach ihrer Weltreise wieder an Bord. „Sie ist diese Woche wieder voll eingestiegen. Sie braucht noch etwas Zeit, ist für uns aber eine echte Verstärkung“, erklärt Weber.