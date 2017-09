Handball Irgendwann geht die Puste aus

Von Mirko Bähr

Kein Zuckerschlecken wird die neue Runde in der Oberliga Baden-Württemberg für die neu formierte Frauenmannschaft des TV Brombach. Nach der 22:27 (10:13)-Niederlage zum Saisonauftakt in heimischer Halle gegen Aufsteiger TSV Heiningen wird klar: Es geht einzig und allein um den Ligaverbleib.

Lörrach. Es wartet noch viel Arbeit auf Coach Gundolf Trefzer. Vor allem gilt es, den Schützlingen, die nach den Abgängen vieler arrivierter Cracks, nun Verantwortung übernehmen müssen, Selbstvertrauen und Mut einzuimpfen. Deutlich wurde in Spiel eins, dass sich nur wenige Akteure einen Torabschluss zutrauen.

In der Defensive muss ebenfalls eine gewaltige Steigerung her. Zu oft ließ man den Gegner ohne Gegenwehr passieren. Und wenn im TVB-Tor nicht Ena Brisevac und Sonja De Gregori so überragend gehalten und so einige Tempogegenstöße sowie Siebenmeter zunichte gemacht hätten, wäre die Partie schon viel früher entschieden und noch deutlicher ausgegangen.

Den Brombacherinnen, denen nur eine fitte Auswechselspielerin zur Verfügung stand, ging im Laufe der zweiten Hälfte immer mehr die Puste aus. Trefzer musste gleich zum Auftakt auf vier Spielerinnen verzichten. Das war natürlich alles andere als optimal. Aus der zweiten Mannschaft half im Heimspiel gegen einen Mitkonkurrenten niemand aus.

Nach hektischem Beginn, beide Teams versemmeln zu Beginn so einige Möglichkeiten, waren es die Gäste, die die Zügel in die Hand nahmen. Zweimal konnte der TVB in der Anfangsphase noch ausgleichen, dann aber führte Heiningen die gesamte Partie über.

Auffällig: Gleich in ihrem ersten Punktspiel nach dem Wechsel aus Todtnau war Sina Wißler, die gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe war, gleich die Akteurin, die Verantwortung übernahm Nach einigen Fehlversuchen traf sie denn auch. Am Ende schlugen fünf Treffer zu Buche. Man muss ihr hoch anrechnen, dass sie trotz des Abschlusspechs zu Beginn immer weiter Würfe genommen hat.

Aber das muss sie auch. Denn die einzige, die Wißler aus dem Rückraum entscheidend unterstützt, ist Last Minute-Rückkehrerin Mirela Roman, der aber nach einjährige Pause noch die nötige Kondition fehlt. Sie kam am Ende auf vier Tore.

Bis zur 40. Minute lag der TVB noch in Schlagdistanz, Svenja Friedlin hatte soeben das 14:16 erzielt, ehe sich dann die gut besetzte Bank der Gäste bemerkbar machte. Heiningen konnte nach Belieben frische Kräfte bringen.

„Gegen Ende hat die Kraft gefehlt, da kamen keine Würfe mehr durch, die Konzentration war weg“, meinte Trefzer nach der Partie. Nach 40 Minuten Volldampf sei es schlicht eine Frage der Kondition gewesen. Er lobte seine Schützlinge dafür, dass sie bis zum Ende gekämpft hätten. „Nun haben sie auch gesehen, was da auf sie zu kommt. Die Liga ist knackig.“

Nach den personellen Veränderungen müsse sich das Team zunächst auch noch finden. „Wir brauchen noch drei Wochen, das habe ich ja schon im Vorfeld gesagt“, so Trefzer.

Tore für TV Brombach: Rothweiler 2, Wißler 5, De Gregori 1, Darius 2/1, Oster 2, Friedlin 6, Roman 4/1.