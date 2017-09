Handball Keine großen Ambitionen

Von Uli Nodler

Lörrach. Eine Woche vor dem Rundenstart in der Oberliga Baden-Württemberg sind die Handballerinnen des TV Brombach im DHB-Pokal engagiert. Der Drittligist SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam ist der Gegner. Die Partie geht am morgigen Sonntag ab 18 Uhr in der pfälzischen Gemeinde über die Bühne.

Für TVB-Trainer Gundolf Trefzer ist der Stellenwert des Pokalspiels überschaubar: „Der Brombacher Kader für diese Partie wird nicht komplett sein. Unter anderem fehlt auch Rückkehrerin Mirela Roman (wir berichteten). So dürften die Chancen auf ein Weiterkommen nicht sehr hoch sein.

In der seit Mitte Juni andauernden Vorbereitung legte das Trainerduo Gundolf Trefzer und Christoph Herde den Schwerpunkt vor allem auf die körperliche Fitness. Dazu zogen sie einen externen Fitnesstrainer zu Hilfe. Großen Wert legten die beiden Übungsleiter auch auf das Spielverständnis, weil doch viele neue Spielerinnen dabei sind.

Erste Rückschläge musste das Team jedoch bereits hinnehmen. Miriam Weber zog sich einen Mittelhandbruch zu und wird erst Anfang Oktober wieder spielen können. Jana Darius verletzte sich am Sprunggelenk. Bei ihr könnte der Heilungsprozess noch länger dauern. In der Liga bestreitet der TVB am Samstag, 9. September, sein erstes Pflichtspiel zu Hause gegen den TSV Heiningen.