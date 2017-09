Handball Kooperation macht Trefzer Mut

Lörrach (nod). Die drei ersten Meisterschaftsspiele hat Frauen-Oberligist TV Brombach bereits verloren. Angesichts des derzeit personellen Engpasses ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass für die beiden folgenden Meisterschaftsspiele die Erfolgsaussichten ziemlich gering sind.

Intern hat sich in dieser Woche beim TVB aber einiges bewegt. Das Ergebnis macht TVB-Coach Gundolf Trefzer Mut. Denn: Man ist übereingekommen, dass die erste und zweite Mannschaft sich gegenseitig personell unterstützen. In der zweiten Mannschaft spielen nämlich etliche Akteurinnen, die in der vergangenen Saison für den TVB noch in der dritten Liga aktiv waren. Zudem hat sich beim Heimspiel gegen Pforzheim auch Silvija Klavina blicken lassen. Vielleicht hat die ehemalige TVB-Spielerin wieder Lust, Handball zu spielen.

Mau sieht’s für die Brombacherinnen aber noch für die Auswärtspartie am kommenden Sonntag gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim aus. „Ich habe gerade zwei Torhüterinnen und sechs Feldspielerinnen dabei“, informiert Trefzer. Torhüterin Ena Brisevac spielt wieder im Feld.

Am kommenden Dienstag sieht es wohl auch nicht besser aus. Dann gastiert der TVB bei der HSG St. Leon/Reilingen.