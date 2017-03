Von Mirko Bähr

Die zwei Punkte, die Frauen-Drittligist TV Brombach jetzt am grünen Tisch zugesprochen bekam, tun dem Team von Igor Bojic gut. Die Hoffnung ist wieder größer geworden, am Ende dem Abstiegsgespenst ein Schnippchen schlagen zu können. Jetzt steht das Auswärtsmatch beim TV Möglingen auf dem Plan.

Lörrach. „Die Chancen sind damit wieder gestiegen“, macht Co-Trainer Andreas Storz klar. „Jetzt konnten wir die Pleite gegen Pforzheim auf andere Art und Weise ausgleichen. Diese Punkte waren ja fest eingeplant“, erklärt Storz. Mit neun Punkten ist man im Soll. Der direkte Nichtabstiegsrang und der ESV Regensburg sind nur zwei Zähler entfernt.

„Ich hoffe, dieser Entscheid setzt neue Kräfte frei“, sagt Storz, der dem Team nach einer internen Aussprache eine verbesserte Einstellung bescheinigt. Und die braucht es auch. Schließlich geht es in den kommenden Wochen gegen vermeintliche Top-Teams. So wie am Sonntag, wenn der Vierte TV Möglingen auf die Brombacherinnen wartet.

Die Mannschaft aus dem Landkreis Ludwigsburg hat nur zwei Minuspunkte mehr auf dem Konto als Tabellenführer SC Korb und der Rangzweite HCD Gröbenzell. „Der Gegner hat alle Chancen im Kampf um die Spitze, der wird sich keine Blöße geben wollen“, weiß Storz um die Schwere der Aufgabe. „Der Favorit steht fest, aber jedes Spiel muss auch erst gespielt werden“, will er nicht schon vorher klein beigeben. „Wir haben im Hinspiel gar nicht so schlecht ausgesehen, uns ja auch in der Zwischenzeit weiterentwickelt, mal schauen, was da möglich ist“.

Die Möglinger seien „Urgesteine“ der Liga und verfügten über ein erfahrenes Team, so Storz. Selbst müsse man das eigene Spiel durchziehen. Die Stichworte: wenig Fehler im Angriff und eine stabile Defensive. „Wir müssen das gegnerische Spiel zerstören und unterbrechen, das hat gegen Freiburg ja sehr gut geklappt.“

Mit 19:21 ging das Derby knapp verloren, doch weil die HSG eine nicht spielberechtigte Jugendliche einsetzte, wurde die Begegnung im Nachgang für die Brombacherinnen gewertet (wir berichteten).

Es läuft in Liga drei vieles darauf hinaus, dass am Ende der TV Brombach ein echtes Endspiel um den direkten Ligaerhalt spielt. Im letzten Saisonspiel tritt man auswärts beim direkten Konkurrenten ESV Regensburg an. Bis dahin zieht aber noch einige Zeit ins Land. „Wir benötigen bestimmt zwei, drei Zähler, um dieses Endspiel überhaupt zu erreichen“, macht Storz klar.

Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Sabrina Gruber und Silvija Klavina (beide privat).