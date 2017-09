Handball Leistungssteigerung zwingend erforderlich

Von Uli Nodler

Lörrach. Zwei Begegnungen, zwei Niederlagen. Der Saisonstart ist für den Frauen-Oberligisten TV Brombach ist ernüchternd verlaufen. Unzufrieden ist deshalb auch Trainer Gundolf Trefzer mit den Auftritten seiner Schützlingen: „Eine Leistungssteigerung ist zwingend erforderlich, sonst werden wir noch weitere böse Überraschungen erleben“, legt der TVB-Coach vor der Heimpartie am kommenden Sonntag gegen Drittliga-Mitabsteiger TG Pforzheim den Finger in die Wunde. Anwurf in der Wintersbuckhalle ist um 14.30 Uhr.

Vor allem bei der 13:30-Schlappe am vergangenen Sonntag bei der HSG Strohgäu wurden die Brombacher Defizite schonungslos aufgedeckt. „In der Abwehr wurde viel zu brav agiert, fast schon körperlos gespielt. Auch in der Oberliga wird einem nichts geschenkt. Da muss man robust auftreten, körperlich voll dagegen halten. Die Mädels haben die Liga wohl ein bisschen unterschätzt“, betont Trefzer. Und im Angriff vermisste der TVB-Trainer die Konsequenz im Abschluss. All diese Mängel wurden zwischenzeitlich im Training angesprochen. „Ich bin guter Dinge, dass die Mädels nun gegen Pforzheim ganz anders zur Sache gehen.

Die Gegnerinnen aus Pforzheim sind mit Brombach aus der 3. Liga abgestiegen. Auch ihr Saisonstart verlief alles andere als vielversprechend. Beim bislang einzigen Auftritt in dieser Saison setzte es für das neuformierte Team am vergangenen Wochenende eine 22:24-Niederlage beim TSV Bönnigheim. „Verheerend.“ Das ist das Wort, mit dem Pforzheims Trainer Matthias Schickle die Torwurf-Statistik und Fehler-Quote seiner Mannschaft in diesem Match beschreibt.

Zu allem Ungemach ist das Verletzungspech wieder ein treuer Begleiter des TVB. Claudia Rothweiler fällt mit Kreuzbandriss und Meniskusschadden die komplette Saison aus. Zumindest in der Vorrunde fehlt auch Jana Darius. Sie hat sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Eine Fragezeichen steht hinter dem Einsatz der grippekranken Tamara Trefzer. Und Rückraumspielerin Mireilla Roman zwick’s am lädierten Knie.