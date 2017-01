Lörrach (mib). Das Schlusslicht SG Baden-Baden/Sandweier ist der erste Gegner der Südbadenliga-Frauen des TV Brombach II nach der Pause. Das Hinspiel ging in die Binsen. „Wir haben verloren, und das verdient. Das war unsere schlechteste Vorstellung“, erinnert sich Coach Christian Weber nur ungern. Nun soll am Sonntag, 16.30 Uhr, ein Heimsieg her.

Es wäre der dritte Erfolg in Folge für die TVB-Reserve, die mit vier Siegen und einem Remis derzeit Rang sieben belegt. „Die Pause zuletzt war zwar nötig, aber kam nach unserer Serie vielleicht auch zum ungünstigen Zeitpunkt“, stellt Weber fest. Die Hinrunde sei ein ständiges Auf und Ab gewesen. „Der Kader wechselte ständig, das war auch nicht immer einfach zu händeln“, so Weber. Vier Punkte mehr wären drin gewesen. „Aber Rang sieben ist zufriedenstellend“. Das wolle man nun in der Rückrunde bestätigen.

Dazu müsse freilich die Trainingsbeteiligung besser werden. „Die hat mir gegen Ende der Hinrunde nicht gefallen. Jedoch war es bei den meisten aus geschäftlichen oder krankheitsbedingten Gründen nicht anders möglich“, meint Weber. Möglich ist es aber, sich auf dem Spielfeld mehr zu bewegen. „Gerade die Bewegung ohne Ball fehlt mir“, macht er klar. Das gilt auch für das Spiel gegen den Tabellenletzten. Nicht zuletzt müsse man die eigenen technischen Fehler reduzieren.

Der Schlüssel zum anvisierten Heimsieg sei die Verteidigung. „In Baden-Baden war es in der Abwehr schlicht Arbeitsverweigerung“, findet er deutliche Worte. Gegen Eintracht Freiburg sah es schon viel besser aus. „Gelingt uns das wieder, bin ich optimistisch.“

Personell gab es in der Pause doch einige Veränderungen. Jessica Meissner hat aus beruflichen Gründen aufgehört, Johanna Schuchmann ist zurück in ihre Heimat gezogen, während Keeperin Anja Göhring aufgrund eines schweren Meniskusschadens ihre Karriere beenden musste. Hinzu kommt, dass Anna Moser und Saskia Eichin studienbedingt erst einmal nicht zur Verfügung stehen. Nun hofft Christian Weber umso mehr, dass Routinier Tanja Dürrholder das eine oder andere Mal in die Bresche springt. „Sie ist eine große Hilfe für uns.“