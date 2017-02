Maulburg. Die SG Maulburg/Steinen ist bei der Heimspiel-Premiere in Maulburg für ihren enormen Aufwand belohnt worden. Gegen den TuS Steißlingen II hatte das Heimteam nach einem echten Herzschlagfinale mit 28:27 (12:13) die Oberhand behalten.

Der Jubel in der Alemannenhalle war riesig. André Leuchtmann bewies Nerven wie Drahtseile, verwandelte nach der Schlusssirene einen Siebenmeter. Sicherlich war etwas Glück dabei, dass die Schiedsrichter Michael Günther/Christian Rist (TV Brombach) die „30-Sekunden-Regel“ anwendeten und Lennart Sieck für eine Spielverzögerung Sekunden vor dem Ende mit „Rot“ und die Gäste mit einem Siebenmeter bestraften, aber dieses Glück hatte sich die SG auch hart erarbeitet.

Die Entscheidung war sicherlich hart, aber in Ordnung. Auch die vielen Zwei-Minuten-Strafen für die Hausherren ab Mitte der zweiten Hälfte waren berechtigt. „Es hat dann einfach die Kraft gefehlt, wir kamen dann oft einen Schritt zu spät“, meinte SG-Coach Thomas Fischer. Die vielen Unterzahlsituationen, oft sogar eine zweifache, sorgten dafür, dass die SG am Ende nochmals kräftig um die zwei Zähler bangen musste.

Thomas Findling im Tor hält den Sieg fest

„Mit einem Punkt wäre ich nach diesem Spielverlauf nicht zufrieden gewesen“, gab Fischer ehrlich zu. Gerade in der zweiten Hälfte zeigte der Gastgeber eine starke Defensivleistung. Es wurde kräftig zugepackt und sich gut bewegt. Des Öfteren führte die SG auch deshalb mit drei Treffern, doch den Sack konnte sie nicht zumachen. Im Gegenteil. Sie hatte es ihrem Keeper Thomas Findling zu verdanken, der mit einer bärenstarken Leistung enormen Anteil am dritten Saisonsieg hatte. „Ich hatte schon beim Warm machen das Gefühl, dass er immer in der richtigen Ecke steht“, freut sich Fischer. Findling brachte in der matchentscheidenden Phase die gegnerischen Akteure zum Verzweifeln. Und sein Torhüterkollege Rubens Freuschle hielt dann auch noch einen wichtigen Siebenmeter.

Das Match war geprägt von vielen Unzulänglichkeiten im Angriffsspiel. Viele technische Fehler und jede Menge Fehlwürfe sahen die Zuschauer, die dafür einen spannenden Fight serviert bekamen. „Wir müssen intensiv spielen, in jeder Situation 100 Prozent geben, schneller am Ball und am Gegenspieler sein, sonst haben wir keine Chance“, erklärte Trainer Fischer.

Und was den Einsatz, die Entschlossenheit und den Willen anbelangt, kann man den Hausherren keinen Vorwurf machen. Das hektische Spiel nach vorn, die viel zu früh genommenen Würfe, noch dazu bei eigener Unterzahl, bieten sich da schon eher an. „Da müssen wir einfach cleverer werden“, so Fischer. „Da gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren.“

Mit diesem Sieg hat die SG wieder Mut im Abstiegskampf gesammelt. Ob man nun wieder vom Klassenerhalt träumen darf? Fischer: „Wir träumen nicht, wir arbeiten.“

Tore für SG Maulburg/Steinen: Knoblich 4, Hess 3, Tiedtke 2, Leuchtmann 10/4, Winkelbeiner 4, Posovszky 1, Fritz 4/2.