Lörrach (fas). Keine Blöße darf sich der ESV Weil in der Männer-Landesliga Süd beim Gastspiel in Singen erlauben. Der TV Brombach steht mit dem Rücken zur Wand und kann trotzdem befreit aufspielen. Überrascht die SG Maulburg/Steinen den Spitzenreiter?

ESV Weil

Zuletzt bezwang der ESV den TuS Oberhausen in heimischer Halle. Morgen ab 17.30 Uhr gastiert der Tabellendritte aus der Grenzecke beim DJK Singen. „Wir sind der Favorit und müssen dieses Spiel gewinnen“, gibt ESV-Trainer Markus Schönmüller die Marschroute vor. Singen gewann vor Wochenfrist knapp gegen die SG Maulburg/Steinen. „Die haben einen guten Torwart und einen guten Halblinken. Sie versuchen schnell über die Außen zu kommen“, weiß Schönmüller. Nichtsdestotrotz tritt der ESV-Trainer die Auswährtsfahrt optimistisch an. „Wir müssen unsere Normalform abrufen und an die zweite Halbzeit gegen Oberhausen anknüpfen. Dann sollte es klappen.“ Tobias Ludwig kehrt nach einer Schulterverletzung wieder zurück.

TV Brombach

„Das waren nicht die Ergebnisse, die wir erwartet haben“, bilanziert TVB-Trainer Dirk Kalinowski nach den beiden bitteren Pleiten gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Nun geht es für die Brombacher morgen ab 20 Uhr in Pfullendorf um die nächsten Punkte. „Wir haben vernünftig trainiert. Die Ausgangslage ist nicht ideal, aber wir müssen die Köpfe oben lassen und immer weiter machen“, gibt sich Kalinowski kämpferisch. Die Gastgeber trennten sich vor einer Woche bei der HSG Freiburg mit einem 23:23-Unentschieden. „Das wird keine einfache Aufgabe. Trotzdem wollen wir befreit aufspielen.“

Ausfallen wird noch Adrian Ciaca. Zudem fehlen Michael Günther und Imre Caba.

SG Maulburg/Steinen

Nach der bitteren Niederlage in Singen empfängt die SG Maulburg/Steinen morgen Abend ab 19.30 Uhr den Tabellenführer TV St. Georgen. Die Partie wird in der Sporthalle in Steinen ausgetragen.

„Das Hinspiel haben wir klar verloren, aber zurzeit sind wir nicht schlecht drauf“, betont SG-TorjägerAndré Leuchtmann. Trotz der schlechten Ausgangslage schreibt Leuchtmann die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht ab. „Wir sind eine Truppe, die nicht nur Handball spielt, sondern auch befreundet ist. Die Stimmung ist gut. Wir sind keinesfalls niedergeschlagen. Außerdem haben wir noch einige Heimspiele. Wer weiß, was da noch alles möglich ist.“

St. Georgen ging in der vergangene Woche gegen den TV Gutach/Wolfach leer aus. „Die sind körperlich sehr stark, aber schlagbar. Sie spielen in der Abwehr sehr offensiv. Bei uns muss alles passen“, erklärt Leuchtmann. Fraglich ist der Einsatz von Jakob Tiedtke.