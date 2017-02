Lörrach. Die Hoffnung auf den Ligaverbleib hat beim Frauen-Drittligisten TV Brombach nach der starken Heimvorstellung und dem überzeugenden 29:21-Heimsieg gegen den TSV Birkenau neue Nahrung erhalten. Mit neuem Selbstvertrauen treten die Brombacherinnen deshalb am kommenden Sonntag (Anwurf 16 Uhr) beim SV Allensbach an, auch wenn sie sich gegen den aktuellen Spitzenreiter vom Bodensee nur in der Außenseiterrolle sehen.

Teamsprecher und Torwart-Trainer Andreas Storz ging am vergangenen Wochenende das Herz auf: „Sie können es ja doch. Das war beim Heimsieg gegen Birkenau eine Top-Einstellung. Die Mädels spielten von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert und setzten die Trainer-Anweisungen hervorragend um.“ Vor allem in der zweiten Halbzeit spielte sich das Team von Coach Igor Bojic, angetrieben von Rückkehrerin Silvija Klavina und den herausragenden Rückraumspielerinnen Ana Bojic und Rebecca Dürr, phasenweise in einen Rausch. Die Abwehr vor einer erneut starken Torhüterin Ena Brisavec stand sicher und vorne wurden die Chancen konsequent in Tore umgemünzt. Auch der klare Halbfinal-Auswärtssieg im südbadischen Vereinspokal gegen Willstädt-Auenheim am Dienstag dokumentierte den Aufwärtstrend beim TVB.

Ein großer Gewinn für das Team ist sicherlich der Wiedereinstieg von Silvija Klavina. „Sie entlastet Ana und Rebecca im Rückraum enorm. Ihr Mitwirken hilft der Mannschaft außerordentlich“, freut sich Storz.

Beim Spitzenreiter „hängen die Trauben“ übermorgen allerdings „sehr hoch“. Da wäre es aus Brombacher Sicht vermessen, den nächsten Erfolg ins Visier zu nehmen. Dennoch will der TVB dem haushohen Favoriten das Leben schwer machen. Personelle Probleme kennt Coach Igor Bojic keine. Er kann die Reise an den Bodensee wohl in Bestbesetzung antreten.