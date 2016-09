Das erste Pflichtspiel steht für die Drittliga-Frauen des TV Brombach auf dem Programm. Für die Verantwortlichen ist die DHB-Pokal-Partie am Samstag, 20 Uhr bei Oberligist SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam aber nicht mehr als ein „hochwertiger Test“.

Lörrach. Denn: Noch läuft es nicht rund im Zusammenspiel. Noch stimmen die Automatismen nicht so recht. Und auch an der Kondition muss noch gefeilt werden, nachdem die Urlaubszeit doch für Trainingsrückstand gesorgt hat. All das ist auch kein Wunder, schließlich hat die Mannschaft nach dem Aufstieg aus der Oberliga ein neues Gesicht bekommen. Teilweise gewollt, teilweise auch nicht.

Nicht mit von der Partie ist beispielsweise Romana Constantinescu, die kurzerhand den Verein verlassen hat. Da auch Rückraumschützin Mirela Roman seit Wochen mit Abwesenheit glänzt, soll das TVB-Spiel wieder technisch versierter und schneller werden.

Apropos Personal. Coach Igor Bojic und sein Co-Trainer Andreas Storz haben nach dem Umbruch innerhalb des Teams das System geändert. „Aber wir sind noch nicht dort, wo wir hin wollen. Wir brauchen noch vier Wochen bis zum ersten Heimspiel gegen Kandel“, meint Storz.

Während er mit Roman nach seinem Messe-Aufenthalt in München ein letztes, klärendes Gespräch suchen wird, ist das Kapitel Constantinescu abgeschlossen. Für alle überraschend wechselte sie zu Zweitligist Trierer Miezen. Über Facebook hatte sie Storz darüber informiert. Wegen Schulterproblemen wird auch Ivona Bednjanec nicht zur Verfügung stehen.

Sabrina Gruber wurde zudem jüngst Mama und Simona Laurito zog sich in der vergangenen Spielzeit eine schwere Schulterverletzung zu. Bei beiden Spielerinnen steht eine Rückkehr im Raum. „Wir hoffen, sie greifen nochmals an. Sabrina haben wir übrigens ein Trikot gekauft“, grinst Storz. Laurito braucht noch etwas, bis sie wieder völlig hergestellt ist.

Dafür vermeldet der TVB fünf Neuzugänge: Lena Echle kam aus Ottenheim,­ Keeperin Ena Brisvac aus Bosnien, Eigengewächs Maria Winzer wagte den Sprung aus der Reserve in die Erste, Alizee Huntziger wechselte vom US Altkirch/Frankreich zum TVB, Chanel Mbiakop hat Yellow Winterthur den Rücken gekehrt und die Linkshänderin Petya Milinova spielte zuletzt in Herzogenbuchsee.

Auch wenn das Pokalmatch eigentlich viel zu früh für das neuformierte Team kommt, so will man nicht die Reise in die Nähe von Landau antreten, um sich kampflos zu ergeben. „Wenn wir einen guten Tag erwischen, alles klappt, dann können wir natürlich gewinnen“, so Strotz.