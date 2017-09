Handball Offensiv hapert es noch

Von Mirko Bähr

Rheinhausen. Niederlage im ersten Spiel: Die neu formierte HSG Dreiland aus den Spielern des ESV Weil und des TV Brombach hat das Auftaktmatch der neuen Landesliga-Spielzeit verloren. Beim hoch gehandelten TuS Oberhausen in der Rheinhausener Rheinmatthalle schlug nach 60 Minuten eine 20:24-Niederlage zu Buche.

Diese Niederlage gehe so in Ordnung, ließ nach der Begegnung der Sportliche Leiter der HSG, Roland Christ, wissen. Ausschlaggebend sei die alles andere als optimale Angriffsleistung gewesen. 20 Tore waren schlicht zu wenig, um auswärts zu bestehen.

Der TuS Oberhausen habe einerseits einen starken Keeper in seinen Reihen gehabt, der den HSG-Schützen mit seinen Paraden den Zahn zog, zum anderen aber kam auch der Rückraum gestern Nachmittag nicht so zum Zuge, wie man sich das vorgestellt habe. „Dazu kommt, dass Oberhausen das Spiel doch sehr in die Länge gezogen und verlangsamt hat“, meinte Christ.

Die Niederlage zum Start sei kein Beinbruch. „Wir wissen jetzt, woran wir noch arbeiten müssen. Für uns ist klar, dass die ersten zwei, drei Spiele mitten in der Findungsphase stattfinden.“ Nervös wird man bei der HSG nach diesem ersten Match sicherlich nicht. Denn: Es gab auch Positives zu vermelden. „Die Abwehr ist als Kollektiv aufgetreten und ist schon richtig gut zusammengewachsen“, erklärte Christ. Immerhin ließ man nur 24 Gegentreffer zu.

Das lag unter anderem auch an einem alten Bekannten im Kasten der HSG. Frank Böhler, der vor sieben Jahren beim ESV Weil mit dem Handball aufgehört hat und seit vier Monaten wieder mittrainiert, ist die Nummer eins des Landesliga-Herrenteams und zeigte beim TuS Oberhausen eine gute Leistung. „Er hat nahtlos an seine Leistungen vor der Pause angeknüpft“, so Christ.

Tore für HSG Dreiland: keine Angaben.