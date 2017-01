Herber Rückschlag: Im Treffen der beiden Kellerkinder haben die Handballerinnen des TV Brombach gegen die HSG TB/TG Pforzheim eine 21:24 (8:14)-Heimpleite kassiert. „Damit sind unsere Chancen, die Klasse zu erhalten, noch kleiner geworden“, meinte Coach Igor Bojic.

Lörrach. Die erste Hälfte war schlicht schwach. Kein Tempo, kaum Bewegung, schlechte Würfe und dazu eine harmlose Abwehr. Was der TVB in diesem durchaus vorentscheidenden Match in den ersten 30 Minuten aufs Hallenparkett brachte, war nicht drittligawürdig. Die Pforzheimerinnern waren wacher, schneller und motivierter. Zur Pause lag Brombach klar mit 8:14 zurück.

Die Gäste spielten ebenfalls nicht ohne Fehler, doch gerade in der Offensive und dank ihrer Rückraumschützin Anika Henschel war der Unterschied riesig. Die einzige TVB-Akteurin mit Normalform, Torhüterin Sonja De Gergori, konnte einem fast schon leid tun.

„Wir haben keinen Rückraum, aber dann muss man sich einfach mehr bewegen“, meinte Bojic nach der Partie. Die erste Hälfte sei das Spiegelbild der vergangenen drei Wochen gewesen. Kaum einmal sei man vollzählig im Training gewesen. „Aber nur mit viel Training haben wir überhaupt eine Chance, nicht abzusteigen.“ Es gelte nämlich weiterhin, Abläufe einzustudieren, das Zusammenspiel zu verbessern.

Nach der Pause war der TVB immerhin mit Engagement bei der Sache. Es müssen deutliche Worte in der Kabine gefallen sein. Brombach agierte druckvoller, riss sich zusammen und holte auf. Und es fehlte wirklich nicht viel und die Gastgeberinnen hätten den Ausgleich realisiert. Gut eine Viertelstunde vor Schluss trafen Pety Milinova und Chanel Mbiakop beim Stand von 17:18 zweimal aber nur den Pfosten.

Zudem fingen sich die Pforzheimerinnern, bei denen sich die starke Keeperin Christin Bub den Fuß verstauchte und nur noch zuschauen konnte, wieder. Sie hielten den Abstand. Auch weil sie den eingespielteren Eindruck hinterließen und sich eben auf Henschel verlassen konnten. Bojic versuchte es immer wieder mit neuen Kräften. Er wechselte munter durch. Vielleicht einen Tick zu viel?

Dass es nicht reichte, den Gästen doch noch einen Strich durch die Rechnung zu machen, lag auch daran, dass der TVB immer wieder in Unterzahl agieren musste. Einige waren schlicht unnötig. So unnötig wie die Niederlage im Duell zweier Abstiegskandidaten. „Viele Kleinigkeiten sind gegen uns gelaufen. So landeten Abpraller immer wieder beim Gegner“, meinte Bojic. „Für uns war die Aktion immer schon beendet, da müssen wir einfach weiter dran bleiben“, so der Trainer, der weiterhin an seine Schützlinge glaubt. „Wir machen weiter. Am nächsten Wochenende haben wir wieder die Chance, ein Spiel zu gewinnen.

Tore für TV Brombach: Milinova 1, Dürr 1, Winzer 1, Bojic 12/6, Darius 4, Mbiakop 1, Echle 1.