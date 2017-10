Handball Schritt nach vorn

St. Leon-Rot (mib). Fünftes Spiel, fünfte Niederlage: Die Oberliga-Frauen des TV Brombach warten weiterhin auf ihre ersten Zähler nach dem Abstieg. Die neu formierte Truppe von Coach Gundolf Trefzer unterlag gestern auswärts der HSG St. Leon/Reilingen HSG Mannheim mit 20:26 (7:12).

Die Gäste traten nur mit einer Auswechselspielerin an. Weil Keeperin Ena Brisevac wieder im Feld auflief, war die Bank nicht ganz verweist. Allerdings konnte wieder keine Spielerin eine Ruhepause in Betracht ziehen. Und weil die Gastgeberinnen mit einer Handvoll Ergänzungsspielerinnen antrat, war auch die Frage des Kräfteverschleißes wieder klar beantwortet. Dem TVB ging die Puste aus. Spielerisch war es ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Trefzer war mit dem Zusammenspiel zufrieden. „Man hat gesehen, wir können mithalten. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Es tut dann schon weh, dass sich die Mädels dafür nicht belohnen können. Es reicht am Ende dann ohne Auswechselspielerinnen einfach nicht“, erklärt der TVB-Trainer.

Ein starke Leistung bot in St.Leon-Rot gestern TVB-Torhüterin Sonja De Gregori und auch Nathalie Herzog gefiel auf der Mittelposition. Selina Oster musste krankheitsbedingt passen.

Tore für TV Brombach: Brisevac 1, Trefzer 2, Herzog 3, Weber 3 Friedlin 5.