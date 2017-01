Von Mirko Bähr

Es geht um mehr als nur um zwei Punkte, wenn in der 3. Bundesliga Süd der TV Brombach und die HSG TB/TG Pforzheim im Kellerduell aufeinandertreffen. Kurzum: Die Brombacherinnen müssen gewinnen, wollen sie nicht schon frühzeitig am Ende der Tabelle festkleben. „Die beiden Zähler müssen sein“, gibt auch Co-Trainer Andreas Storz zu Protokoll.

Lörrach. Der Vorletzte trifft auf das Schlusslicht. Für beide Teams hat dieses Aufeinandertreffen durchaus vorentscheidenden Charakter. Während Pforzheim sechs Zähler hinter dem rettenden Ufer zurückliegt, sind es nur deren drei für die Gastgeberinnen. „Es muss rappeln in der Punktekiste“, lässt Storz vor der Partie am Sonntag, 14.30 Uhr, in der Wintersbuckhalle Lörrach wissen.

Es geht um mehr als um zwei Punkte. Es geht auch um ein gutes Gefühl nach der Feiertagspause, es geht um einen Schub in Sachen Moral. „Ein guter Einstieg ist wichtig. Klar ist, wer verliert, steckt effektiv hinten fest. Für den wird es schwer, die Liga zu erhalten, auch wenn natürlich nicht alles gelaufen ist“, sagt Storz.

Das Hinspiel ging an den TVB. „Da hat uns Pforzheim unterschätzt, noch dazu gab es interne Querelen. Zuletzt hat das Team ansprechende Leistungen gezeigt. Die HSG befindet sich auf einem aufsteigenden Ast“, macht der Co-Trainer der Brombacherinnen deutlich. Die haben sich gleich nach den Weihnachtsfeiertagen getroffen, um in Bewegung zu bleiben. Coach Igor Bojic bot nach der Rückkehr aus dem Heimaturlaub ein freiwilliges Training an. „Sechs bis sieben Mädels waren immer dabei, wobei der Spaßfaktor nicht zu kurz kam. Auch das eine oder andere lockere Gespräch gab es“, so Storz.

Seit Anfang Januar geht es wieder voll zur Sache. Allerdings: Die Grippewelle machte auch vor dem TVB nicht halt. Eine Handvoll Ausfälle musste Bojic verzeichnen, der mit aller Macht versucht, seine Schützlinge fit zu machen. Denn: Das Abwehrspiel der Brombacherinnen ist doch sehr anspruchsvoll. Aber eben auch der Schlüssel zum Erfolg. Das gilt auch für das Match gegen Pforzheim. Der Gegner hat sich im Rückraum verstärkt. Dreh- und Angelpunkt ist aber Anika Henschel, die mit 79 Toren auf Rang vier der Torjägerliste steht. „Wir müssen zusehen, dass sie uns nicht kaputt bombt“, macht Storz klar.

Genauso wichtig sei es, dass der TVB selbst nur wenig Fehler fabriziere und so nur wenig Konter zulasse. „Das ist das A und O. Wenn wir das schaffen, haben wir gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen“, meint Storz, für den die Saison mit dem gewonnenen Match gegen Regensburg im Dezember erst so richtig losgegangen sei. Ein Sieg war auch im Derby in Freiburg im Bereich des Möglichen. Am Ende hatte aber doch die HSG die Nase vorn.

Der TVB hatte auch in der Winterpause die Augen nach potenziellen Neuzugängen offen gehalten. „Wir haben auch Gespräche mit der einen oder anderen Spielerin geführt, aber bis jetzt hat sich noch nichts Konkretes ergeben“, ist Storz ehrlich.

Ana Bojic, Jana Darius, Petya Milinova und Tamara Trefzer mussten zuletzt krankheitsbedingt passen. „Nun hoffen wir, dass alle bis Sonntag wieder fit sind“, meint Storz. Svenja Friedlin fällt definitiv länger aus. Sie wurde am Dienstag am Knie operiert.