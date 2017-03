Handball Theoretische Chance erhalten

Maulburg (mib). Fünf Spieltage sind für die SG Maulburg/Steinen in der Landesliga-Saison 2016/2017 noch zu absolvieren. Bei neun Zählern Rückstand ist der Klassenerhalt nur noch theoretisch möglich. Aber weil sich der Aufsteiger diese theoretischen Chancen erhalten will, soll das Spiel gegen die SG Gutach/Wolfach am Samstag, 19.30 Uhr, in der Alemannenhalle in Maulburg erfolgreich gestaltet werden. Zudem wolle man möglichst nicht Letzter werden, erklärt SG-Trainer Thomas Fischer.

Im Hinspiel war er nicht mit von der Partie. Dafür beobachtete Fischer den Gegner zweimal. „Beide Male war Gutach nicht vollzählig und hat schwache Spiele abgeliefert. So lassen sich kaum Rückschlüsse daraus ziehen.“

Die SG sei ein „unberechenbarer Gegner“, sagt er. So musste ein Spitzenteam wie Herbolzheim mit einer 13:26-Packung die Heimreise antreten. Zehnmal ging der Tabellensiebte aber auch schon als Verlierer aus der Halle.

Obwohl die SG als Schlusslicht wohl den Abstieg in die Bezirksklasse nicht vermeiden kann, agiert die Fischer-Equipe immer mit vollem Einsatz. „Ich glaube, dass niemand gerne gegen uns spielt. Wir verfügen über einen tollen Teamgeist und schenken kein Spiel vorzeitig ab.“

Auch wenn Daniel Winkelbeiner aufgrund einer muskulären Verletzung nicht einsatzfähig ist, will man in Maulburg doppelt punkten. „Dafür müssen wir aber hellwach sein und dürfen uns nicht solche Auszeiten wie in Pfullendorf nehmen.“