Handball TVB II: Einige Veränderungen im Kader

Lörrach-Brombach (mib). Seit gut zwei Wochen schwitzen und rackern die Südbadenliga-Frauen des TV Brombach, um optimal in die dritte Saison in dieser Spielklasse zu starten. Bei teils „tropischen Temperaturen“ ging es für die Schützlinge von Coach Christian Weber zur Sache.

Im Kader der Oberliga-Reserve hat sich in der Pause doch so einiges getan. Miriam Weber und Claudia Rothweiler werden künftig in der ersten Mannschaft auf Punktejagd gehen. Julia Eichin wird aufgrund ihres Studiums nicht immer zur Verfügung stehen, und Caro Rümmele hat ihre Handballschuhe an den Nagel gehängt. Außerdem wird Sarina Trefzer aus beruflichen Gründen etwas kürzer treten.

Marion Maric kehrt nach Schwangerschaft zurück

Weber durfte aber auch einige Neue zum Auftakt in die Vorbereitung begrüßen. So haben Sabrina Gruber und Maria Winzer den Weg zurück in die Zweite angetreten, während Celina Gruber (HSV Schopfheim) und Miriam Tepel (ESV Freiburg) neu zum TVB gestoßen sind. Zwei „gefühlte“ Neuzugänge, wie Weber betont, seien Marion Maric, die nach ihrer Schwangerschaft wieder mit von der Partie ist, und Anja Göhring, die nach ihrer schweren Knieverletzung an ihrem Comeback arbeitet.

„Mit dieser hervorragenden Mischung aus etablierten und neuen Spielerinnen soll in der kommenden Saison ein einstelliger Tabellenplatzes machbar sein“, ergänzt der Trainer. Er weiß aber auch: „Bis dorthin ist es noch ein langer Weg und das Team muss sich in der neuen Konstellation auch erst einmal finden.“