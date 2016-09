Außer Spesen nichts gewesen: Für die Drittliga-Frauen des TV Brombach ist der DHB-Pokal schon wieder Geschichte. Gleich in der ersten Runde musste das Team von Coach Igor Bojic die Segel streichen. Beim Oberligisten SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam kam beim 18:22 (8:10) das Aus.

Bellheim. Das Spiel in der Pfalz begann auch gleich alles andere optimal für die Gäste. Ana Bojic, die insgesamt mit einem Treffer doch eher blass blieb, verwarf in der dritten Minute einen Siebenmeter, während die Hausherren dreimal einnetzten und Rebecca Dürr eine Zwei-Minuten-Strafe kassierte. Es folgten noch drei weitere Treffer für die SG, ehe der TVB in der 15. Spielminute durch Svenja Friedlin das erste Tor bejubeln durfte. „Wir sind schlecht in die Partie gestartet, waren zu nervös und hatten viel zu viele Ballverluste“, erkannte Co-Trainer Andreas Storz.

Rebecca Dürr knickt um und muss zuschauen

Bis zur Halbzeitpause hatte sich der Aufsteiger in die 3. Bundesliga Süd aber gefangen. Brombach war beim 8:10 wieder dran und als die Gäste dann durch Neuzugang Alizee Huntziger mit ihrem einzigen Treffer zum ersten und schließlich auch einzigen Mal beim 12:11 nach 36 Minuten in Führung lagen, schien es, als ob der TVB den Spieß herum drehen könnte.

Allerdings: Ausgerechnet in dieser Phase knickte Rebecca Dürr um und musste die restliche Zeit zusehend auf der Bank verbringen. „Das war der Knackpunkt“, erklärte Storz. Denn ohne die Spielgestalterin lief im Angriff kaum noch etwas zusammen und auch in der Abwehr fehlte die nötige Abstimmung. Von 13:12 zogen die Gastgeberinnen auf 18:12 davon.

Dürr wurde auf der Bank mit Eis behandelt, humpelte dann zum Bus. „Sie meinte, es sei nicht ganz so schlimm. Aber da müssen wir erst einmal abwarten. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes“, meinte Storz. Denn so einen hochkarätigen Ausfall könne man nicht kompensieren.

Die Niederlage in der Nähe von Landau haut den Co-Trainer nicht um. „Ich finde, es war kein Rückschritt. Das Team wollte, und wenn es konzentriert bei der Sache war und die Eigenfehler zurückschraubte, haben wir gut mitgehalten. Der Gegner ist ja auch nicht irgendwer, sondern war nur knapp am Drittliga-Aufstieg vorbeigeschrammt“, so Storz, der aber natürlich weiß, dass in den kommenden Wochen noch eine Menge Arbeit wartet. Dabei geht es vor allem um die Durchschlagskraft im Angriff. „Die 22 Gegentore waren ja jetzt nicht so schlecht“, meinte Storz, dessen Team im Pokal auf Lena Echle verzichten musste.

Während sich die Leistungsträgerinnen mit dem Toreschießen eher zurückhielten, trumpfte Jana Darius groß auf. Sechsmal traf sie ins Schwarze.

Tore für TV Brombach: Dürr 2, Bojic 1, Darius 6/2, Huntziger 1, Fiedlin 2, Mbiakop 5, Milinova 1.