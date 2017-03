02:49 Vereinbarung zur Opel-Übernahme erwartet

Paris - Knapp drei Wochen nach Bekanntwerden der Gespräche über einen Kauf des Autobauers Opel durch den französischen PSA-Konzern wird heute eine grundsätzliche Einigung erwartet. PSA und der Opel-Mutterkonzern General Motors haben für den Vormittag eine Pressekonferenz in Paris angekündigt. Dabei könnte eine Absichtserklärung mit Eckpunkten des Opel-Verkaufs verkündet werden. PSA mit den Marken Peugeot und Citroën will mit Opel zu einem "europäischen Auto-Champion" aufsteigen.

02:48 Adele bestätigt bei Konzert, dass sie ihren Freund geheiratet hat

Brisbane - Schon seit längerem wurde gemunkelt, dass die britische Sängerin Adele ihren Langzeitfreund Simon Konecki mittlerweile geheiratet hat - jetzt hat sie es selber bestätigt: "Dieses Gefühl, wenn man sich frisch in jemanden verliebt, ist das beste Gefühl auf Erden", so die 28-Jährige während eines Konzerts in Brisbane in Australien. "Ich bin süchtig danach. Allerdings kann ich es jetzt nicht mehr durchleben, weil ich jetzt verheiratet bin." Auf einem Video, das im Internet kursiert, ist zu sehen und zu hören, wie Fans applaudieren.