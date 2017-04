Handball Überhastet den Punkt vergeigt

Der TV Brombach hat in der Landesliga Süd der Männer die Vorlage der DJK Singen nicht genutzt und selbst das Heimspiel gegen den TuS Ringsheim mit 26:27 (11:17) verloren. Die erste Halbzeit hatte der abstiegsbedrohte Gastgeber verpennt. Am Ende besaß der TVB dann auch etwas Wurfpech, um doch noch mit etwas Zählbarem belohnt zu werden.

Lörrach. Drei Punkte bei noch drei ausstehenden Partie: Die Lage der Brombacher verbesserte sich nach dieser Partie nicht. Im Gegenteil. Der Tabellenzwölfte hat nun eine Möglichkeit weniger, den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf noch einzuholen.

Nimmt man die erste Hälfte als Maßstab, dann ist der Käse gegessen. Obwohl die TVB-Akteure natürlich wussten, was bei diesem Auftritt in der Wintersbuckhalle auf dem Spiel steht, führten die Gäste nach fünf Minuten bereits 5:0. „Das war schlecht. Es hat all das nicht geklappt, was wir uns vorgenommen hatten“, erklärte Coach Dirk Kalinowski nach dem Match. Die Gäste waren wacher und führten nach 28 Minuten mit acht Toren Differenz. 11:16 hieß es zur Pause.

Die zweite Halbzeit macht dagegen Hoffnung. Von Beginn an sah man eine Brombacher Mannschaft auf dem Feld, die nun endlich das machte, was man im Abstiegskampf eigentlich über die gesamte Spielzeit machen müsste. Der TVB ging aggressiv zu Werke, zeigte plötzlich den nötigen Willen, um sich auch vorne entsprechend durchzutanken.

Und so pirschte sich das Heimteam immer mehr heran. Niklas Weber, der Verantwortung übernahm, knallte einen Siebenmeter zum 25:27 die Maschen. Zu spielen waren noch fünf Minuten und die Brombacher hatten gleich im Anschluss die Möglichkeit, auf 26:27 heranzukommen. Denn nach einer starken Fußabwehr Daniel Schnepfs kam Michael Günther am Kreis frei zum Wurf . Sein Ball klatschte an das Lattenkreuz und kurze Zeit später scheiterte David Koerfges aus halbrechter Position.

48 Sekunden vor Schluss ist der Anschluss da

Die Brombacher ließen sich davon aber nicht entmutigen. Sie probierten es wieder, während Ringsheim die Felle davonschwimmen sah. 48 Sekunden vor Schluss war Weber wieder vom Siebenmeterstrich erfolgreich. Nun fehlte also nur noch ein Treffer zum Remis. Und Brombach bekam die Chance.

Letzter TVB-Angriff bringt nichts ein

Nach einem Foul und einer daraus resultierenden Zwei-Minuten-Strafe nahm Kalinowski zehn Sekunden vor der Sirene eine Auszeit. Der letzte Angriff der Partie wurde besprochen und ein siebter Feldspieler eingewechselt. Allerdings: Trotz zweifacher Überzahl gelang es Lucas Hopp nicht, den Ball zirkulieren zu lassen. Er ging in den Zweikampf und wurde gestoppt. Die Uhr tickte, und die Hektik wurde größer. Quasi mit der Schlusssirene versuchte es dann Philip Müller aus dem Rückraum – drüber. „Wir hatten besprochen, dass wir den Ball spielen und einen der beiden Kreisläufer in Position bringen. Da haben wir überhastet agiert“, stand Kalinowski die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Nach dem einen Schritt nach vorne, haben wir jetzt wieder zwei Schritte zurückgemacht.“ Das sei aber auch kein Wunder, wenn man es zuhause einfach nicht schaffe, die Konstanz über 60 Minuten abzurufen. „Die Ringsheimer haben heute auch nicht gerade vor Selbstvertrauen gestrotzt“, meinte er und fand, dass ein Remis aufgrund der zweiten Halbzeit durchaus okay gewesen wäre.

Tore für TV Brombach: Hopp 1, Müller 9, Albu 6/4, Haunschild, Niklas Weber 8/2.