Handball Und jetzt stehen die jungen Mädels im Fokus

Von Mirko Bähr

Lörrach-Brombach. Eine Reise ins Ungewisse unternimmt das neu formierte Frauenteam des TV Brombach. Neue Gesichter tummeln sich im Kader und mit Gundolf Trefzer hat ein neuer, allerdings alt bekannter Coach das Zepter übernommen. Nach dem Abstieg aus der 3. Bundesliga geht es in der Oberliga am morgigen Samstag zum ersten Mal aufs Parkett. Gegner in der Wintersbuckhalle ist ab 18 Uhr der TSV Heiningen.

Die Generalprobe am vergangenen Wochenende misslang gründlich. Zumindest in der ersten Hälfte. Denn bis die Brombacherinnen im Spiel der ersten Pokalrunde auf dem Feld angekommen waren, lagen sie bei der SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam schon aussichtslos hinten. „Wir sind gleich mit vier technischen Fehlern in den ersten vier Angriffen gestartet“, blickt Trefzer zurück. Nach einem 8:18-Rückstand zur Pause konnte wenigstens die zweite Hälfte ausgeglichenen gestaltet werden (19:30).

Etwas relativieren will der neue Coach diese hohe Pleite beim Drittligisten. So hätten nur zwei Auswechselspielerinnen zur Verfügung gestanden und Neuzugang Sina Wißler sei direkt vom Flughafen in die Halle gefahren. Dennoch: „Wir haben absolut nicht reingefunden“, sagt Trefzer, der froh ist, dass das im Pokal und nicht im ersten Ligaspiel passiert ist. Bis der Ligaalltag beginnt, stand noch ein Trainingsspiel in der Schweiz und eine weitere Trainingseinheit auf dem Plan, bei der die Automatismen weiter verbessert und Last Minute-Neuzugang Mirela Roman noch besser integriert werden konnte.

Trefzer kommt der Saisonstart drei bis vier Wochen zu früh. Denn optimal sei die Vorbereitung aufgrund einiger Verletzter und Urlauber nicht gewesen. Dennoch sei das Auftaktspiel gegen den Aufsteiger gleich eine echte Standortbestimmung. „Wie jedes Spiel müssen wir auch dieses mit voller Kraft angehen“, macht Trefzer deutlich. Wach müsse man sein, denn alle Vereine könnten hier Handball spielen.

Schließlich geht es nach den vielen Veränderungen im Kader einzig und allein um den Ligaerhalt. Und dazu benötige man 23 Zähler, rechnet der Coach vor. Die Oberliga präsentiere sich als ausgeglichene Spielklasse, weiß Trefzer. „Jeder kann jeden schlagen. Am Ende haben die Aufsteiger immer acht bis zehn Minuspunkte auf dem Konto.“

Beim TVB werden nun wieder vermehrt die im eigenen Verein ausgebildeten Schützlinge auf dem Feld stehen. „Es müssen die Mädels Verantwortung übernehmen, die in den letzten beiden Spielzeiten zusammen nur 30 Tore erzielt haben“, erklärt Trefzer die Herausforderung. Die Jungen stehen im Fokus. „Sie wollen wir aufbauen. Sie werden sich beweisen können“, lässt er wissen. Trefzer muss im ersten Saisonspiel auf Tochter Tamara und Federica Reinders verzichten.