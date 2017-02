Lörrach (fas). Abstiegskampf pur lautet das Motto für die beiden Oberrhein-Männerlandesligisten am 17. Spieltag an diesem Wochenende.

Der TV Brombach empfängt am Samstag ab 20 Uhr in der heimischen Wintersbuckhalle die ebenfalls stark abstiegsbedrohte Spielgemeinschaft aus Allensbach/Dettingen. „Die Luft wird dünner. Bei einer Niederlage wird es sehr schwer unser Ziel zu erreichen, da die Liga enorm ausgeglichen ist“, lässt TVB-Trainer Dirk Kalinowski wissen. Vor Wochenfrist musste der Tabellenzwölfte eine schmerzhafte Heimpleite gegen den direkten Konkurrenten DJK Singen hinnehmen. Kalinowski fordert nun Wiedergutmachung: „Wir dürfen die Anfangsphase nicht verschlafen. Zudem müssen wir von Beginn an präsent sein.“

Rückraumschütze Adrian Ciaca wird indes verletzungsbedingt ausfallen.

Schlusslicht SG Maulburg/Steinen setzte am vergangenen Wochenende beim 28:27-Heimsieg gegen den TuS Steißlingen II ein Ausrufezeichen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Fischer hat sich im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben und gastiert am Samstag ab 20 Uhr in Singen. Maulburg/Steinens Leistungsträger André Leuchtmann und seine Kollegen peilen den vierten Saisonsieg an. Somit wäre die SG wieder im Rennen, doch das Singener Team hat zu Hause schon oftmals gezeigt, dass es eine unangenehme Mannschaft ist.