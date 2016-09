Lörrach (nod). Die zweite Frauen-Mannschaft des TV Brombach bereitet sich seit Ende Juni dieses Jahres auf ihre zweite Südbadenliga-Saison vor. Der Startschuss fällt am Samstag, 24. September, mit einem Heimspiel (Wintersbuckhalle) gegen die HSG Freiburg II. Auch in der Saison 2016/17 wird für den TV Brombach II in der Südbadenliga der Ligaverbleib das Maß aller Dinge sein. Im Team des TVB II gab es einige personellen Veränderungen. Mit Maria Winzer (Frauen I), Britta Kühnle (Karriereende), Caro Schinle (Studium), Vanessa Vollquardsen (3. Frauen-Mannschaft), Julia Eichin (Auslandsreise) und Tanja Dürrholder (steht nicht immer zur Verfügung) fehlen im aktuellen Kader nicht weniger als sechs Spielerinnen. Aber es gibt auch personelles Licht am Ende des Tunnels. Mit Laura Poudziunaite (1. Frauenmannschaft), Caro Rümmele und Anna Moser verstärken drei vielversprechende Spielerinnen den Südbadenliga-Kader. Außerdem kann Trainer Christian Weber auf die Dienste von Nathalie Herzog, Jana Darius, Anke Bächthold und Sabrina Herde aus der „Ersten“ zählen. Sie sollen in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln.