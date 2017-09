Handball Weiter große Probleme

Von Uli Nodler

Drittes Spiel, dritte Niederlage: Die Oberliga-Handballerinnen müssen in der noch jungen Saison weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten. Auch gestern standen die Schützlinge von Trainer Gundolf Trefzer mit leeren Händen da. Das Heimspiel gegen Drittliga-Mitabsteiger TG 88 Pforzheim wurde in der Lörracher Wintersbuckhalle mit 23:28 (9:14) verloren.

Lörrach. Trefzer war nach der Partie trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mädels: „Einstellung und Einsatz haben gestimmt.“ Angesichts des dünnen Brombacher Kaders sind „Gundi“ Trefzer aber auch nicht die konditionellen Nachteile und Geschwindigkeits-Defizite verborgen geblieben. So weiß auch er, dass es in dieser Zusammensetzung für den TV Brombach schwierig wird, den Ligaverbleib zu realisieren.

Verletzungsprobleme schwächen das Team zudem. Jana Darius muss sich im Oktober einer Knieoperation unterziehen. Daher ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass sie in dieser Saison noch eingesetzt werden kann. Claudia Rothweiler fällt ebenfalls länger aus. Gestern zog sich dann auch noch Natalie Herzog eine Blessur am linken Ellenbogen zu. Und Mirela Roman zwickt das Knie. Sie wird in dieser Woche zum Arzt gehen. In einer E-Mail bekräftigte sie nochmals, dass sie dem TVB im Kampf um den Ligaverbleib zur Verfügung steht.

Der TV Brombach hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt in dieser Partie eine Siegchance. Nach fünf Minuten führten die Nordbadenerinnen bereits 3:0. In der Abwehr waren die Pforzheimerinnen nicht zimperlich. Diese Härte wurde vom Schiedsrichter-Gespann vor allem in der ersten Halbzeit nur ungenügend geahndet. Erster Opfer war Natalie Herzog, die in der 13. Minute recht rüde angegangen wurde. Mit einer Ellenborgen Verletzung war sie im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zum Zuschauen verurteilt.

Nach einer Viertelstunde führte die TG bereits 9:3. Zur Pause betrug der Rückstand beim 9:14 immer noch fünf Tore. Auch im zweiten Abschnitt konnte der TVB dem Spiel keine Wende geben. Ein Lichtblick war jedoch Torhüterin Ena Brisevac. Im ersten Abschnitt war sie mit vielen gelungenen Paraden beste Brombacherin. Im zweiten Abschnitt machte sie Platz für Sonja De Gregori und machte als Feldspielerin im Angriff und der Abwehr eine gute Figur. Im Angriff war Sina Wißler mit zwölf Toren die Alleinunterhalterin.

Tore für Brombach: Wißler 12/2, Oster 3, Brisevac 3, Weber 2, Friedlin 1, Reinders 1 Herzog 1/1,