Hasel. Der Musikverein „Harmonie“ Hasel veranstaltet am Sonntag, 25. September, sein 26. internationales Oldtimertreffen für Automobile, Traktoren und Motorräder. Dieses Oldtimertreffen findet wie jedes Jahr in Verbindung mit einem Musikfest in und um den Dreschschopf beim Höhlenparkplatz in Hasel statt. Um 11 Uhrbeginnt die große Oldtimerausstellung. Zum Frühschoppen spielt um 11.30 Uhr die Trachtenkapelle Todtmoos. Ab 14 Uhr sorgt der Musikverein Egringen mit fröhlicher Blasmusik für Unterhaltung. Für das leibliche Wohl der Festbesucher ist ebenfalls gesorgt. Das internationale Oldtimertreffen in Hasel ist weit über die Grenzen Südbadens hinaus bekannt. Etwa ein Viertel der Aussteller kommt aus der Schweiz und aus Frankreich. Etwa 300 Oldtimerfahrzeuge werden sich an diesem Wochenende nach Hasel begeben. Neben Traktoren, Autos und Motorrädern sind auch Lastwagen, Unimogs, Busse, Stationärmotoren, Motormäher und Fahrräder zu sehen. Neben den Schlepperfreunden aus dem Wiesental und vielen Freunden aus dem Hotzenwald haben sich auch einige Traktorenbesitzer aus der Schweiz, und Automobileigner aus Frankreich angesagt. Nicht zu vergessen sind die zahlreichen privaten Idealisten, die ihr Motorrad, Auto oder Lastwagen aus alter Zeit, hervorragend im originalen Zustand restauriert, im Erdmannsdorf präsentieren werden, heißt es in der Presseankündigung.