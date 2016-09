Am Samstag, 1. Oktober, laden die Ortsgruppe des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes und die Gemeinde von 10 bis 17 Uhr zum 29. Hasler Bauernmarkt in den Dreschschopf ein. Hasel. In bewährter Weise werden an verschiedenen Marktständen landwirtschaftliche Produkte wie Wurst, Speck, Grillwürste, Schnaps, Bauernbrote, Honig, Gemüse und Schwarzwaldmilch-Produkte angeboten. Die Chäs-chuchi Gersbach ist mit einem Marktstand vertreten. Ferner können Häkelarbeiten und Dekorationsartikel aus Heu und Blumen erworben werden. Altes Handwerk präsentieren ein Glasbläser, ein Scherenschleifer und ein Korbflechter. Die Herstellung von Süßmost wird vor Ort demonstriert und ein Stand mit neuem Wein lädt zum Probieren und Kaufen ein. Für die kleinen Gäste gibt es eine Kinderbetreuung mit Spiel- und Bastelangeboten, Streichelzoo und Kutschfahrten. Für das leibliche Wohl sorgen die Hasler Gastronomen mit zur Jahreszeit passenden Speisen. Am Stand des BLHV gibt es Kaffee und Kuchen. Erntedank und Suppensonntag Nach dem Erntedankgottesdienst am Sonntag, 2. Oktober, im Dreschschopf lädt der Gesangverein Hasel alle Bürger und Gottesdienstbesucher zum traditionellen Suppensonntag ein. Der Gottesdienst mit Pfarrer Clemens Ickelheimer beginnt um 10.30 Uhr, dabei werden die neuen Konfirmanden vorgestellt. Den Gottesdienst umrahmt der Musikverein „Harmonie“ Hasel. Bis gegen 14 Uhr werden die Gäste bewirtet.