Von Anja Bertsch

Bürgermeister-Ansprache, Ehrungen und die ausgiebige Gelegenheit zum lockerem Gespräch bildeten die Eckpfeiler des Hasler Bürgerempfangs am Mittwoch im Bürgersaal.

Hasel. Der Rückblick auf das vergangene Jahr falle dieses Mal schwer, bekannte Bürgermeister Helmut Kima, sei er doch gerade angesichts der Terroranschläge der vergangenen Wochen mit gemischten Gefühlen verbunden. Gleichwohl gelte es, das menschliche Miteinander zu bewahren und keine Feindbildern zu schüren, mahnte Kima, und zitierte hochrangige Vertreter aus Kirche und Politik. „Feindeserklärungen und Hassreden zerfressen jeden Zusammenhalt“, habe etwa Wilfried Kretschmann formuliert und die Devise „streiten ohne zu verletzten“ für den Umgang mit Konflikten und Problemen ausgegeben.

Eben dies unterstrich Kima auch mit Blick auf das Geschehen vor Ort: Gerade in einer kleinen Gemeinde sei es wichtig, dass die Diskussionen und der Streit um die beste Meinung sachlich verlaufen, betonte Kima, und zeigte sich erfreut, dass genau dies in Hasel auch im vergangenen Jahr wieder gelungen sei: „Nie hat ein Meinungsstreit dazu geführt, dass Feindschaften entstanden.“ Auch für die Zukunft wünsche er sich, „dass wir anständig, offen und fair miteinander umgehen.“ Kima nutzte die Gelegenheit zum Dank an die Gemeinderäte, an die „Vereine und Organisationen, die allesamt wichtiges für die Dorfgemeinschaft leisten“, und an die Mitarbeiter der Gemeinde. Erleichtert und erfreut zeigte sich Kima, dass die kommissarische Schulleiterin Heike Grotjans das Bewerbungsverfahren in Sachen Schulleitung „endlich auf sich genommen hat“.

Wie schon in den beiden Vorjahren, nahm die Flüchtlingsunterbringung auch in Kimas diesjährigem Jahresrückblick großen Raum ein. Im vergangenen Jahr hatte Hasel fünf neue Flüchtlinge aufzunehmen, so dass nun neben dem ersten Paar eine Familie mit drei Kindern im Erdmannsdorf wohnt. Die beiden Familien zeigten sich ausgesprochen integrationswillig – der Beitrag zum Bürgerempfangsbuffet galt da als schmackhafter Nachweis –, und umgekehrt seien beispielsweise die Jungen in ihren Klassen, im Kindergarten und im Sportverein bestens aufgenommen worden, schilderte Kima: „Unsere Erfahrung zeigt, dass es durchaus funktionieren kann.“ Auch 2017 werde die Unterbringung von Flüchtlingen „das prägende Thema sein“. Nach aktuellem Stand wird Hasel 21 Menschen zugewiesen bekommen. „So viele Menschen mit Wohnraum zu versorgen, wird uns große Anstrengungen abverlangen“, bekannte Kima. Zur Verfügung stehe auf jeden Fall die Pfarrerswohnung der evangelischen Kirchengemeinde; mit einigen privaten Wohnungseigentümern stehe er im Gespräch, schließlich werde auch die einzige gemeindeeigene Wohnung im Schulhaus demnächst frei. Würde es mit all diesen Optionen klappen, „wäre das natürlich die ideale Lösung.“ Solch kleinere Einheiten nämlich seien mit Blick auf die Integration die eindeutig bessere Lösung gegenüber größeren Gemeinschaftsunterkünften, die weit konfliktbeladener seien. Da die Aufgabe der Anschlussunterbringung aber in diesem Jahr nicht enden werde, stehe nach wie vor die Frage im Raum, ob und wo die Gemeinde – wie schon einmal angedacht – selbst Wohnraum schafft. „Ich gebe zu, dass ich davor ein wenig scheue“, bekannte Kima, unter Verweis auf die finanzielle Belastung und auf das „schwierige Geschäft“ des sozialen Mietwohungsbau, für das gerade einer solch kleinen Verwaltung das qualifizierte Personal fehle. „Es kommt eine schwere, mit finanziellen Belastungen und möglichen Konflikten verbundene Aufgabe auf uns zu, aber irgendwie müssen und werden wir das lösen“, schloss Kima das Thema.

In kryptischen Umschreibungen und dezidierter Nicht-Nennung des Begriffes widmete sich Kima kurz den auf dem Hasler Glaserkopf geplanten Windkraftanlagen als dem „zweiten Thema, das die Gemüter im letzten Jahr bewegt hat – und zwar insbesondere in der Nachbarschaft.“ Der Bürgermeister berief sich auf eine Stellungnahme im Jahr 2013 und seine damalige Ansage, sich künftig nicht mehr zum Thema äußern zu wollen. An diesen guten Vorsatz wolle er sich – zumal so kurz nach den Jahreswechsel – halten. „Es ist ja auch alles gesagt.“

Als weitere spannende Zukunftsthemen nannte Kima das Nahwärmenetz Bündtenfeld, die Asphaltierung des Radwegs nach Schopfheim und die Anbindung an das Glasfasernetz/Schnelles Internet. Mit dem Bau der Windkraftanlage werde dieses – „ein absolutes Muss für den ländlichen Raum“ – schon im Sommer/Herbst in Hasel ankommen. „Es steht ein arbeitsreiches Jahr vor uns, in dem aber auch das Vergnügen bestimmt nicht zu kurz kommen wird“, schloss Kima.

Musikalisch umrahmt wurde der Bürgerempfang vom Duo „Liebestöter“ (Felix Herrmann und Klaus Streicher), das mit einem ganzen Arsenal an Gitarren unterschiedlichster Größe und augenzwinkernd-frivolem Gesang aufwartete.

Nach dem offiziellen Teil aus Ansprache und Ehrungen hieß es Häppchen frei am Buffet, das die Gemeinderäte (beziehungsweise deren Gattinnen) wieder einmal für ihre Bürger üppig bestückt hatten.