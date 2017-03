Hasel Einsatz für die Höhle und das Dorf

Hasel (os). Der Höhlen- und Heimatverein Hasel, der sich im Besonderen die Förderung der Erdmannshöhle zur Aufgabe gemacht hat, sich aber auch für Brauchtum, Heimatgeschichte, Kultur, Natur und Umwelt im Dorf einsetzt, kann zufrieden zurück und voraus blicken. Das wurde bei der Hauptversammlung am Samstagabend im Gasthaus „Pflug“ deutlich.

Da heuer keine Neuwahlen anstanden, war die Tagesordnung recht zügig abgewickelt.

Im Vorstand sind weiterhin Vorsitzende Ursula Jost, ihr Stellvertreter Clemens Wittwer, Kassenwartin Susanne Saaler, Schriftführer Helmut Kima und die Beisitzerinnen Isabella Senger, Hubert Saaler und Angelika Feucht aktiv.

Rückblick

Nachdem Ursula Jost Bürgermeister-Stellvertreter Albert Senger begrüßt hatte, trug Hubert Saaler den Jahresbericht des erkrankten Schriftführers und Bürgermeisters Helmut Kima vor. Aus diesem wurde ersichtlich, dass es mit der Bewirtung beim Höhleneröffnungskonzert, der Dorfputzete, dem Grillfest an Fronleichnam und dem Höhlensaisonabschlusskonzert für die aktuell 35 Mitglieder einiges zu tun gab.

Kassiererin Susanne Saaler stellt dar, dass im letzten Jahr ein kleines Plus erwirtschaftet werden konnte.

Kassenprüferin Brigitte Bachthaler bestätigte der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung, die Entlastung erfolgte einmütig.

Seitens der Gemeinde sprach Bürgermeisterstellvertreter Albert Senger dem Verein Dank für dessen Leistungen zum Wohle des Dorfes aus.

Ausblick

Im Blick auf 2017 sagte die Vorsitzende zum Abschluss der Generalversammlung, dass man am 8. April die Dorfputztete veranstalte, dabei im Gegensatz zu den Vorjahren nicht das ganze Dorf, sondern schwerpunktartig den Haselbach und spezielle Punkte, etwa an den Dorfeingängen, in den Fokus nehmen werde. Die Erfahrung der letzten Jahre habe gezeigt, dass es im Dorf im Allgemeinen recht sauber ist.

Am 9. April wird der Verein aktiv sein beim Höhlen-Eröffnungskonzert, dann an Fronleichnam wieder zum Grillfest in die Wanderhütte bei der Erdmannshöhle einladen und am 1. November zum Abschlusskonzert in die Höhle.

Nachdem die beiden geplanten Auftritte der Öflinger Laienspielgruppe im Vorjahr wegen Erkrankung mehrere Schauspieler ausfallen mussten, werden die Öflinger am 3. und 4. November zu Gast sein beim Höhlen- und Heimatverein im Bürgersaal.