Hasel Erste Transporte für Windpark rollen an

Scheinbar kommen die Schwertransporter, die Teile für den Windpark Hasel anliefern, nun doch durch die Baustelle auf der A 98.

Hasel. In der Nacht von Donnerstag 24. August, auf Freitag, 25. August, soll der erste aus voraussichtlich sechs Tiefladern bestehende Konvoi mit sogenannten Drittelschalen aus Stahl für den Windpark Hasel fahren. Aus diesen Schalen entstehen an den Standorten jeweils der Fuß und der untere Teil der Türme, heißt es in einer Pressemitteilung der EnBW. Die weiteren je drei Bestandteile der Türme werden im Ganzen angeliefert. Die Drittelschalen sind nicht länger als 40 Meter, so dass dafür die Strecke Ausfahrt Wehr-Nord /Schopfheimer Straße/ Friedrichstraße/Industriestraße bis zum Umschlagplatz vorgesehen ist. Dort werden sie auf einen sogenannten Selbstfahrer umgeladen, der dann den Transport über die Forststraße übernimmt.

Die Details wird Projektleiter Henrik Thun am heutigen Donnerstag im Rahmen einer Infoveranstaltung in Hasel (20 Uhr, Bürgerheim) präsentieren.

Die Gesamtzahl der Sondertransporte reduziert sich wegen der weggefallenen Windkraftanlage bei den Mettlenhöfen von 65 auf 50. Aufgrund des Zeitdrucks werden zudem mehr Transporter als geplant in den Konvois gebündelt.

Das sollte zu einer deutlichen Verringerung des Aufwands zur Streckensicherung, aber auch der Belastungen für die Anwohner führen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.