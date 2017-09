Hasel Erstes Rotorblatt per Selbstfahrer in Richtung Glaserkopf gestartet

Der Transport des ersten Rotorblatts zum Windpark Hasel hat am Donnerstag begonnen. Dieser wurde von Baumkletterern und Hebebühnen begleitet, um die für den Transport erforderlichen Baumschneide-Maßnahmen vor Ort durchführen zu können und um geschützte Tiere in den Bäumen rechtzeitig ausfindig zu machen, teilt die EnBW in einem Schreiben an die Presse mit. Entsprechend langsam sei der Konvoi unterwegs gewesen und erreichte sein Ziel am Donnerstag laut EnBW noch nicht.

Der rund 62 Meter lange Flügel wird mit dem sogenannten Selbstfahrer transportiert. Die Neigung des Rotorblatts kann dabei an die Streckenverhältnisse angepasst werden. Gesteuert wird per Fernbedienung. Foto: Ingmar Lorenz