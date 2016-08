Verschwundenes Gepäck, rückwärtsgehende Uhren und ein Besuch von der Polizei: Unter dem Motto „Detektive“ verbrachten rund 60 Kinder zehn spannende Tage im Zeltlager rund um den Begegnungsbahnhof Hasel. Von Saskia Scherer Hasel. Als Rahmenfigur diente Kommissar Knifflig, der den Kindern immer wieder einen Besuch abstattete. Und so war er auch zur Stelle, als die Teilnehmer in Hasel ankamen und ihr komplettes Gepäck verschwunden war. Er ernannte die Kinder kurzerhand zu Hilfsdetektiven, jedes Kind bekam seine eigene Ausrüstung mit Lupe, Tasche, Block und Stift. „Gefunden wurde das Gepäck dann im Schuppen“, verrät Leiterin Gabi Groß, Gemeindediakonin der veranstaltenden evangelischen Kirchengemeinde Bad Krozingen. Doch damit nicht genug: Am nächsten Tag war das Dessert verschwunden. Die Kinder nahmen an einer Rallye durchs Dorf teil, bei der es verschiedene Aufgaben zu lösen galt. Der Abschluss war bei der Erdmannshöhle – und dort gab es dann auch endlich den versprochenen Nachtisch. Am nächsten Morgen war dafür das Frühstück noch nicht fertig, weil das Küchenteam gekidnappt wurde. Kein Problem für die Zeltlagerkinder: Fachmännisch wurden Fußspuren untersucht und mit Absperrband gesichert, Betreuer verhört und ein Verdacht geäußert. Nicht nur das Küchenteam tauchte wieder auf, sondern auch ein Brief – unterschrieben von einem so genannten Mr. X . Ein Höhepunkt war sicherlich, als Kommissar Knifflig in einem echten Polizeiauto mit Blaulicht und Sirene sowie seinen Kollegen angefahren kam. „Der eine Polizist war vor 23 Jahren selbst Zeltlagerkind hier“, erzählt Gabi Groß. Die Beamten hätten toll mitgespielt. Sie berichteten von ihrer Arbeit, erklärten ihre Ausrüstung und zeigten ihr Einsatzfahrzeug. „Die Kinder haben nicht aufgehört zu fragen“, freut sich die Leiterin. Auf dem Programm stand außerdem ein Ausflug zum Eichener See. Auf dem Weg dorthin verbargen sich verschiedene Aufgaben und Überraschungen wie ein Süßigkeitenbaum. Zurück am Bahnhof fanden die Teilnehmer ein Geschenk mit einem Fingerabdruck von Mr. X. „Quasi als Wiedergutmachung“, sagt Groß schmunzelnd. Darin fand sich eine Mohrenkopfschleuder, die dann bei einem Jahrmarkt mit verschiedenen Spielstationen zum Einsatz kam. Aber erst trieb noch ein verkleideter Handwerker sein Unwesen und verstellte die Uhr so, dass sie rückwärts lief. „Wir haben dann einen umgekehrten Tag verbracht, morgens gab es Abendessen, danach eine Disco und Lagerfeuer und abends haben wir gefrühstückt“, erzählt die Leiterin. Am Sonntag stand ein kleiner Gottesdienst zum Thema „Freundschaft“ an. Simon, ein Freund von Kommissar Knifflig und immer zur Stelle, wenn dieser nicht weiter wusste, war Pfarrer geworden und hatte mit biblischen Geschichten stets Anstöße gegeben. Als Kinder hatten die beiden gemeinsam Fälle gelöst. Danach ging es ins Freibad nach Wehr. Aufgelöst wurde der Fall am darauffolgenden Tag. „Mr. X stellte sich ebenfalls als ehemaliger Freund von Simon und Kommissar Knifflig heraus. Die drei haben sich vertragen und alles nahm ein gutes Ende“, erzählt Gabi Groß. Zum Schluss wurde sogar noch ein Schatz gefunden.