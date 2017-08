Hasel Fragen zu Leistung und Ertrag

Hasel (ilz). Die Diskussion im Zuge der Informationsveranstaltung der EnBW und der Firma Vestas zum Windpark Hasel drehte sich in weiten Teilen um die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Die Spitzenleistung von 3,3 Megawatt erreiche die Anlage offenbar bei einer Windgeschwindigkeit von 9 Metern pro Sekunde, stellte ein Bürger fest. Wie realistisch diese Windgeschwindigkeit auf dem Glaserkopf sei und wie viele Kilowattstunden die Anlage überhaupt produzieren könne, wollte er von Projektleiter Johannes Voss wissen.

Es seien Windgutachten erstellt worden, sagte Voss, konkrete Zahlen könne er aber nicht nennen. Diese lieferte im Verlauf der Diskussion der Hasler Gemeinderat Peter Schalajda. Es sei auf dem Glaserkopf mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von etwa sechs Metern pro Sekunde zu rechnen. Jedes Windrad solle sieben Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen, was für den gesamten Windpark einen Ertrag von etwa 21 Millionen Kilowattstunden bedeute, so Schalajda. Projektleiter Voss widersprach den genannten Zahlen nicht. Er ergänzte zum Thema Wirtschaftlichkeit, dass der Energieversorger die Anlage nicht bauen würde, würde es sich nicht lohnen. Zugleich sagte Voss zu, dass die Ertragszahlen von der EnBW präsentiert werden, sobald sich nach einem Jahr gezeigt habe, wie wirtschaftlich die Anlage tatsächlich ist. „Spätestens wenn das Thema Bürgerbeteiligung konkret wird, werden wir ohnehin Zahlen präsentieren müssen“, so Voss.

Auch der Zeitplan für die Inbetriebnahme war Thema bei der Diskussion. Zwar sei es immer wieder zu Verzögerungen gekommen, so der Projektleiter, trotzdem sei geplant, dass die erste Anlage noch im September ans Netz gehe. Die Übrigen sollen im Oktober folgen. Im Zuge dessen machte einer der anwesenden Bürger auch seinem Unmut gegenüber der Stadt Schopfheim Luft. Dass diese die Nutzung eines 170 Meter langen Wegstücks nicht erlaubt hatte, sei absolut unverständlich, so die Aussage der Bürgers, für die es spontanen Applaus im Bürgerhaus gab.

Weitere Fragen der Bürger betrafen die Windräder selbst. Ob es etwa Verschleißteile gebe, die regelmäßig ausgetauscht werden müssten, wurde gefragt. Das verneinte Henrik Thun vom Windradhersteller Vestas. Die gesamte Windkraftanlage sei für eine Betriebsdauer von 20 Jahren ausgelegt. Komme es zu keinen unvorhersehbaren Ereignissen, müssten in dieser Zeit keine größeren Teile getauscht werden. Auch Blitzschlag oder Eisbildung seien kein Problem, erklärte Thun auf Nachfrage. Die Windräder seien mit einem Kupferkabel ausgestattet, das als Blitzableiter diene. Bilde sich Eis an den Rotorblättern, schalte sich die Anlage automatisch ab.

Auch das Thema Rotmilan kam am Donnerstagabend zur Sprache. Wie groß die Gefahr für den Vogel durch die Anlagen sei, wollte ein Besucher wissen. Auch dazu konnte Voss keine Zahlen vorlegen und verwies stattdessen darauf, dass die EnBW alle geforderten Auflagen zum Naturschutz erfüllt habe. Thun ergänzte, dass auch die Anlagen selbst mit entsprechender Software ausgestattet seien und sich beispielsweise an Abenden, an denen mit erhöhtem Fledermausflug zu rechnen sei, selbst abschalten.