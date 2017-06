Nachrichten-Ticker

05:01 Deutscher Botschafter besucht Deniz Yücel im Gefängnis

Istanbul - Der deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, besucht heute erstmals den inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel im Gefängnis. Der bereits seit längerem geplante Besuch ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes für den Nachmittag vorgesehen. Anfang April hatte der deutsche Generalkonsul in Istanbul, Georg Birgelen, Yücel besuchen dürfen. Der deutsch-türkische Journalist sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen.

04:57 Kremlkritiker Nawalny zu Arrest verurteilt

Moskau - Nach landesweiten Protesten gegen die Regierung hat ein Gericht in Moskau den Kremlkritiker Alexej Nawalny zu 30 Tagen Arrest verurteilt. Das twitterte Nawalnys Sprecherin in der Nacht aus dem Gerichtssaal. Nawalny habe wiederholt gegen die Organisationsvorgaben für Demonstrationen verstoßen, urteilte das Gericht. Der Oppositionspolitiker war gestern auf dem Weg zu einer Demonstration in Moskau festgenommen worden. Landesweit wurden hunderte Regierungskritiker festgesetzt.

04:30 Gespräche zur Minderheitsregierung in London gehen weiter

London - In Großbritannien werden heute die Gespräche über eine Minderheitsregierung der Konservativen mit der nordirischen Democratic Unionist Party fortgesetzt. Die DUP-Vorsitzende Arlene Foster wird dafür nach London reisen. Erste Gespräche am Sonntag waren ihren Worten nach "sehr gut" verlaufen. Die Opposition und auch Konservative kritisieren die rechte Partei, weil sie Vorbehalte gegen Homo-Ehe, Abtreibung und Klimaschutz hat.

04:28 Venezuela: Gebäude des Obersten Gerichtshofs angezündet

Caracas - In Venezuela haben Demonstranten mit Molotowcocktails ein Gebäude des Obersten Gerichtshofs angezündet. Über dem Gebäude in Caracas waren Medienberichten zufolge Flammen und dichter Rauch zu sehen. Das Gericht hatte eine Beschwerde gegen die Einberufung einer Verfassungsgebenden Versammlung für unzulässig erklärt. Präsident Nicolás Maduro will mit dieser Versammlung die tiefe Krise im Land befrieden. Durch die geplante Zusammensetzung fürchtet die Opposition aber die endgültige Umwandlung in eine Diktatur.

03:46 Datenschützer beraten über mehr Transparenz gegen Populismus

Mainz - Die Datenschützer von Bund und Ländern wollen über eine Entschließung für Transparenz gegen Populismus beraten. Bei dem Treffen der Beauftragten für Informationsfreiheit geht es heute in Mainz um die Forderung, dass staatliche Stellen aktiv und auf Anfrage so viele Informationen wie möglich im Internet zur Verfügung stellen. Damit soll der Verbreitung von Falschmeldungen entgegengewirkt werden. Die Experten wollen auch Forderungen an die künftige Bundesregierung vorlegen.