Hasel In Brandschutz investiert

Der Begegnungsbahnhof Hasel ist am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 10. September, für Gäste aus dem Dorf und dem Umland geöffnet.

Hasel. Ein Gottesdienst am Bahnhof (bei schlechtem Wetter in der Kirche) eröffnet um 10.30 Uhr den „Tag der offenen Tür“ im Begegnungsbahnhof. Im abgelaufenen Jahr haben wieder viele fleißige Hände am Bahnhof gearbeitet. So wurden große und kleine Bauarbeiten durchgeführt. Ein großes sichtbares Projekt war die Neugestaltung des Grillplatzes. Dank der Unterstützung durch die Schopfheimer Firma Schneegaß können in Zukunft die Gäste des Begegnungsbahnhofs in Hasel über einen funktionellen Grill verfügen.

Im Haus wurden die Arbeiten wieder weiter getrieben, oft sind sie für den Besucher gar nicht unmittelbar sichtbar. Als Beispiel seien die Verbesserungen im Brandschutz genannt, oder auch die Überprüfung und Erneuerung der Elektroanlage durch eine Fachfirma. Dies sind wichtige und oft auch nicht ganz billige Arbeiten, die aber vom Gesetzesgeber verlangt werden. Der Verein muss diese Vorschriften erfüllen.

Das geschaffene Werk erfüllt die Aktiven mit einem gewissen Stolz und Zufriedenheit. Zur Mittagszeit wird ein Essen angeboten, dabei kommen auch die Vegetarier nicht zu kurz. Zur Unterhaltung spielt der Musikverein Hasel, der auch den Gottesdienst begleiten wird. Am Nachmittag gibt es ein Kuchenbuffet, welches zu einem gemütlichen Hock bei Kaffee und Kuchen einlädt. Darüber hinaus dürfen die Gäste Haus und Hof besichtigen und erfahren bei Führungen alle Neuigkeiten, die sich im Laufe des Jahres am Bahnhof ergeben haben.