Hasel Kleine Dusche für fleißige Pferde

Die Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer Deutschland (VFD), Bezirksverband Wehratal, organisierte dieser Tage einen Plauschritt rund um Hasel.

Hasel. Bei strahlendem Sonnenschein starteten die elf Reiterinnen und Reiter, angeführt von Eddi Argast, dessen Hof Ausgangspunkt war, ihre Tour durch Hasel und über die umliegenden Berge. Nach starken Aufstiegen konnte man den Blick weit in die umliegenden Täler schweifen lassen, aber auch die durchwanderten Täler beeindruckten mit ihren markant aufsteigenden Felsen. Die insgesamt 16 Kilometer lange Tour führte Richtung Gersbach und durch den Ort Glashütten. Nach zweieinhalb Stunden Ritt waren alle Reiter wieder am Hof angekommen. Nachdem die fleißigen Pferde mit einer kleinen Dusche belohnt wurden, konnten sie sich auf Wiesen erholen. Auch für das leibliche Wohl der Reiter wurde gesorgt. So plauschte man ausgelassen bei Chili con Carne.