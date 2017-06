Hasel Mehr Lärm im Erdmannsdorf?

Hasel (ilz). „Wer vom Motorradlärm noch nicht betroffen sei, der werde bald „von diesen Knatterdingern am Himmel“ beschallt, befürchtet Gemeinderat Peter Schalajda in einem Schreiben an die Presse. Hintergrund von Schalajdas Befürchtung einer zunehmenden Lärmbelästigung im Hebeldorf ist der geplante Landeplatz für Ultra-Leichtflieger auf dem Dinkelberg auf Wehrer Gemarkung. Der Wehrer Gemeinderat hatte sich kürzlich nach langer Debatte für dessen Einrichtung auch ohne Flugverbot an Sonn- und Feiertagen ausgesprochen.

Auch in Hasel wurde das Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung kurz debattiert. Dabei sahen die Ratskollegen das Thema jedoch weniger problematisch. Es sei nicht mit einer Dauerbeschallung zu rechnen, und man wolle den Leuten ihr Hobby nicht streitig machen, hieß es im Ratsrund. Zudem liege die Entscheidung über die Einrichtung des Landeplatzes beim Regierungspräsidium, erläuterte Bürgermeister Helmut Kima. Hasel gelte dabei nicht als Träger öffentlicher Belange.